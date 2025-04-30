Финляндия обвинила танкер с российской нефтью в создании опасной ситуации

В международных водах рядом с городом Хельсинки танкер с российской нефтью мог сесть на мель, но его предупредили по радио представители Морской службы Финляндии. Таким образом удалось избежать опасной ситуации. Об этом сообщила финская береговая охрана.
«Судно с российской нефтью следовало в районе маяка Кольбодегрунд недалеко от Хельсинки, которое примерно через десять минут привело бы его на мель», — рассказали представители береговой охраны Финляндии. Они уточнили, что предупреждение по радио команды танкера помогло не допустить ЧП.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Россия создала «теневой флот» из танкеров дружественных государств, который помогает обходить западные санкции. Собранный флот обеспечил продолжение перевозки энергоресурсов в Индию, Китай и Турцию.
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