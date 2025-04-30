30 апреля 2025

Путин принял вице-премьера ОАЭ, приехавшего в Россию с рабочим визитом. Видео

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Владимир Путин встретился с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейф Аль Нахайяном
Владимир Путин встретился с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейф Аль Нахайяном Фото:

В Кремле состоялась встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. 

«Владимир Путин принял в Кремле заместителя Премьер-министра, Министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна», — говорится на официальном сайте Кремля. Во встрече также принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Российский лидер поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом.

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В Кремле состоялась встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.  «Владимир Путин принял в Кремле заместителя Премьер-министра, Министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна», — говорится на официальном сайте Кремля. Во встрече также принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев . Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Российский лидер поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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