В Кремле состоялась встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.
«Владимир Путин принял в Кремле заместителя Премьер-министра, Министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна», — говорится на официальном сайте Кремля. Во встрече также принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Российский лидер поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.