30 апреля 2025

Словакии удалось уговорить ЕС начать переговоры по транзиту газа через Украину

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Словакия добилась от Евросоюза возобновления диалога о транзите газа через Украину
Словакия добилась от Евросоюза возобновления диалога о транзите газа через Украину Фото:
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Газовый кризис в Европе

Словакия смогла повлиять на ЕС в вопросе возобновления переговоров о транзите газа через Украину. Об этом стало известно из интервью вице-спикера парламента европейской республики Тибора Гашпара.

«Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — сказал вице-спикер парламента. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Евросоюз собирается 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов РФ. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законопроекта.

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Словакия смогла повлиять на ЕС в вопросе возобновления переговоров о транзите газа через Украину. Об этом стало известно из интервью вице-спикера парламента европейской республики Тибора Гашпара. «Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — сказал вице-спикер парламента. Его слова приводит РИА Новости. При этом Евросоюз собирается 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов РФ. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законопроекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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