Словакии удалось уговорить ЕС начать переговоры по транзиту газа через Украину

Словакия смогла повлиять на ЕС в вопросе возобновления переговоров о транзите газа через Украину. Об этом стало известно из интервью вице-спикера парламента европейской республики Тибора Гашпара.
«Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — сказал вице-спикер парламента. Его слова приводит РИА Новости.
При этом Евросоюз собирается 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов РФ. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законопроекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.