Минэк раскрыл, что недавно произошло с ВВП России

В марте темпы роста российской экономики увеличились до 1,4% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в феврале. В целом за первый квартал 2025 года прирост ВВП составил 1,7%, согласно обзору Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».
«В марте 2025 года рост ВВП составил 1,4% в годовом выражении после роста на 0,7% в феврале», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте ведомства.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало сохранение уровня безработицы в стране в 2025–2028 годах на отметке 2,5% в год. Отмечалось, что на рынке труда снижается острая потребность в дополнительных кадрах.
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