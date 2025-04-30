30 апреля 2025

Минэк раскрыл, что недавно произошло с ВВП России

Рост годового ВВП России в марте ускорился до 1,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкономразвития зафиксировало ускорение роста годового ВВП
Минэкономразвития зафиксировало ускорение роста годового ВВП Фото:

В марте темпы роста российской экономики увеличились до 1,4% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в феврале. В целом за первый квартал 2025 года прирост ВВП составил 1,7%, согласно обзору Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».

«В марте 2025 года рост ВВП составил 1,4% в годовом выражении после роста на 0,7% в феврале», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало сохранение уровня безработицы в стране в 2025–2028 годах на отметке 2,5% в год. Отмечалось, что на рынке труда снижается острая потребность в дополнительных кадрах.

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В марте темпы роста российской экономики увеличились до 1,4% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в феврале. В целом за первый квартал 2025 года прирост ВВП составил 1,7%, согласно обзору Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике». «В марте 2025 года рост ВВП составил 1,4% в годовом выражении после роста на 0,7% в феврале», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте ведомства. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало сохранение уровня безработицы в стране в 2025–2028 годах на отметке 2,5% в год. Отмечалось, что на рынке труда снижается острая потребность в дополнительных кадрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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