Олег Белоусов возглавит поселок Кондратово в Пермском округе

С 1 мая Кондратовское территориальное управление Пермского круга возглавит Олег Белоусов, экс-первый замначальника департамента ЖКХ Перми. Он сменит уволившуюся по собственному желанию Елену Тетерину. Об этом сообщают СМИ.
«Сменился руководитель Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. С 1 мая им станет Олег Белоусов. До перехода на новую должность он занимал пост первого заместителя начальника департамента ЖКХ администрации Перми. Прежний руководитель поселка Елена Тетерина уволилась по собственному желанию в связи с трудоустройством на новое место работы», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU писало, что Белоусов работал первым заместителем начальника департамента ЖКХ Перми и дважды исполнял обязанности главы этого ведомства после отставок руководителей в 2022 и 2024 годах. Его уход из департамента совпал с завершением работы начальника Вадима Казанцева, который возглавил структуру в 2024 году. Кандидатуры на их освободившиеся должности в администрации Перми пока не утверждены.
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