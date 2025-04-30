В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали подростка 2007 года рождения. Мало того, что водитель оказался пьяным, так еще никогда не имел прав управления, сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.
«При общении с водителем 2007 года рождения полицейские заметили явные признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование на месте — показания прибора составили 0,632 мг/л. Также было установлено, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 апреля. В отношении юноши составлено два административных протокола. В дальнейшем с ним будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.
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