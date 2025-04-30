30 апреля 2025

В ЯНАО ребенок на скутере собрал комбо из нарушений. Видео

В ЯНАО сотрудники ГАИ задержали пьяного подростка на скутере
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяного подростка на скутере задержали в Лабытнанги
Пьяного подростка на скутере задержали в Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали подростка 2007 года рождения. Мало того, что водитель оказался пьяным, так еще никогда не имел прав управления, сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.

«При общении с водителем 2007 года рождения полицейские заметили явные признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование на месте — показания прибора составили 0,632 мг/л. Также было установлено, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 апреля. В отношении юноши составлено два административных протокола. В дальнейшем с ним будет работать комиссия по делам несовершеннолетних. 

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В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали подростка 2007 года рождения. Мало того, что водитель оказался пьяным, так еще никогда не имел прав управления, сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. «При общении с водителем 2007 года рождения полицейские заметили явные признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование на месте — показания прибора составили 0,632 мг/л. Также было установлено, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 апреля. В отношении юноши составлено два административных протокола. В дальнейшем с ним будет работать комиссия по делам несовершеннолетних. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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