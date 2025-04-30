Объявлено о возвращении легендарного экс-декана УрФУ на журфак: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский возвращается в кресло руководителя. Эту информацию журналисту URA.RU подтвердила омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая входит в секретариат Свердловского творческого союза журналистов.
«На заседании секретариата СТСЖ было официально объявлено о назначении Бориса Николаевича Лозовского исполняющим обязанности декана факультета журналистики. Решение о возвращении этого опытного руководителя, у которого обучалось большинство современных представителей профессии, было встречено с воодушевлением. Борис Николаевич заслуженно считается одной из ключевых фигур уральской журналистики», — отметила Мерзлякова.
Неожиданный камбэк URA.RU анонсировало накануне. Иван Некрасов, бывший главред URA.RU, занимавший пост декана (то есть директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ) с ноября 2022-го, говорил, что находится на больничном и продолжает исполнять обязанности.
Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Руководство факультетом он осуществлял в общей сложности свыше трех десятилетий: сначала с 1985 по 1990 год, а затем — с осени 1993 года до конца 2019-го. В 2007 году Лозовский был удостоен правительственной премии Российской Федерации в сфере печатных СМИ, а в 2016-м получил высшую награду Союза журналистов России — «Золотое перо России». После ухода с должности декана он продолжил профессиональную деятельность на факультете в статусе профессора.
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