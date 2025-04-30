На журфаке УрФУ меняют власть, возвращается легенда

Борис Лозовский займет пост декана журфака УрФУ

30 апреля 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Борис Лозовский руководил журфаком в общей сложности более 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский возвращается в кресло руководителя. Один источник URA.RU сообщил, что де-факто это уже состоялось, другой — что состоится в ближайшее время. «Лозовский будет исполняющим обязанности декана. Как минимум до выборов [полновесного руководителя]. Скорее всего, на конкурс он заявится», — поделился один из собеседников. Дозвониться до самого Лозовского к моменту публикации не удалось. В то же время Иван Некрасов, бывший главред URA.RU, ставший деканом (то есть директором департамента «Факультет журналистики» УрФУ) в ноябре 2022-го, в разговоре с агентством заявил, что остается в должности. «Я нахожусь на больничном, такой информацией [о назначении Лозовского] не обладаю. За 2,5 года работы директором департамента меня „снимали с должности“ много раз. Предлагаю лучше обратить внимание на юбилей журфака, который готовится в апреле 2026 года. Приглашаю всех неравнодушных к его организации», — прокомментировал он. Директор Уральского гуманитарного института УрФУ, в состав которого входит журфак, Эльвира Сыманюк тоже заявила агентству, что статус Некрасова не менялся. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедуру отложили на неопределенный срок. Точная причина до сих пор неизвестна. Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Он возглавлял журфак в общей сложности более 30 лет — с 1985-го по 1990 годы, а затем с осени 1993 года по конец 2019-го. В 2007-м Лозовский стал лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ, в 2016 году был награжден «Золотым пером России» — высшей наградой Союза журналистов России. Покинув пост декана журфака, он все эти годы продолжал работать там — в качестве профессора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский возвращается в кресло руководителя. Один источник URA.RU сообщил, что де-факто это уже состоялось, другой — что состоится в ближайшее время. «Лозовский будет исполняющим обязанности декана. Как минимум до выборов [полновесного руководителя]. Скорее всего, на конкурс он заявится», — поделился один из собеседников. Дозвониться до самого Лозовского к моменту публикации не удалось. В то же время Иван Некрасов, бывший главред URA.RU, ставший деканом (то есть директором департамента «Факультет журналистики» УрФУ) в ноябре 2022-го, в разговоре с агентством заявил, что остается в должности. «Я нахожусь на больничном, такой информацией [о назначении Лозовского] не обладаю. За 2,5 года работы директором департамента меня „снимали с должности“ много раз. Предлагаю лучше обратить внимание на юбилей журфака, который готовится в апреле 2026 года. Приглашаю всех неравнодушных к его организации», — прокомментировал он. Директор Уральского гуманитарного института УрФУ, в состав которого входит журфак, Эльвира Сыманюк тоже заявила агентству, что статус Некрасова не менялся. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедуру отложили на неопределенный срок. Точная причина до сих пор неизвестна. Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Он возглавлял журфак в общей сложности более 30 лет — с 1985-го по 1990 годы, а затем с осени 1993 года по конец 2019-го. В 2007-м Лозовский стал лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ, в 2016 году был награжден «Золотым пером России» — высшей наградой Союза журналистов России. Покинув пост декана журфака, он все эти годы продолжал работать там — в качестве профессора.