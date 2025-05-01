Причастные к трагедии в одесском Доме профсоюзов в настоящее время занимают высокопоставленные должности в органах государственной власти Украины. Об этом сообщил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского „евромайдана“ и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова», — рассказал о судьбе виновника в трагедии в Доме профсоюзов представитель подполья в беседе с РИА Новостями. Кроме того. было обнародовано имя Андрея Юсова, который в настоящее время занимает должность пресс-секретаря Главного управления разведки Уккраины.
Как сообщает подполье, один из причастных к трагедии на текущий момент официально считается погибшим, однако, по имеющейся информации, он тайно покинул территорию Украины. Речь идет о Евгении Дейдее, который в период беспорядков 2 мая возглавлял 7-ю сотню Евромайдана. В дальнейшем он был избран народным депутатом от партии «Народный фронт», а затем работал советником министра внутренних дел.
Трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года после столкновений между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». В результате пожара в здании погибли 48 человек, более 250 получили травмы. По свидетельствам очевидцев, по участникам «антимайдана» велся снайперский огонь с территории военного объекта.
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