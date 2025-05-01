Президент США Дональд Трамп «доломал» главу киевского режима Владимира Зеленского, который вынужден рассчитываться за предоставленную США военную помощь украинскими полезными ископаемыми. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заключенную между США и Украиной сделку по ресурсам.
«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Замглавы Совета безопасности также отметил, что Сенат США планирует ввести новые санкции в отношении РФ. При этом рейтинги Трампа продолжают снижаться, а так называемое «глубинное государство» оказывает его политике противодействие, заявил Медведев.
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