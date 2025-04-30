Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет в города ХМАО

Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет также в Нягань, Нижневартовск и Когалым. До этого РЖД объявляло лишь о прибытии паровоза в Сургут.
«Во время стоянки поезда на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения», — говорится на сайте Свердловской железной дороги.
Расписание прибытия «Эшелона Победы» в города Югры:
- Нягань — 10 мая с 12:00 до 14:00;
- Сургут — 17 мая с 13:00 до 18:00;
- Нижневартовск — 18 мая с 12:00 до 16:00;
- Когалым — 19 мая с 12:00 до 15:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что к 80-летию Победы в состав добавили исторический санитарный вагон, бронеплатформу и грузовой вагон с инсталляцией «Вагон памяти» — на его стенах разместили фотографии фронтовиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!