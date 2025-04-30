30 апреля 2025

Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет в города ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретропоезд приедет в Сургут, Нижневартовск, Нягань и Когалым
Ретропоезд приедет в Сургут, Нижневартовск, Нягань и Когалым Фото:

Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет также в Нягань, Нижневартовск и Когалым. До этого РЖД объявляло лишь о прибытии паровоза в Сургут.

«Во время стоянки поезда на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения», — говорится на сайте Свердловской железной дороги.

Расписание прибытия «Эшелона Победы» в города Югры:

  • Нягань — 10 мая с 12:00 до 14:00;
  • Сургут — 17 мая с 13:00 до 18:00;
  • Нижневартовск — 18 мая с 12:00 до 16:00;
  • Когалым — 19 мая с 12:00 до 15:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что к 80-летию Победы в состав добавили исторический санитарный вагон, бронеплатформу и грузовой вагон с инсталляцией «Вагон памяти» — на его стенах разместили фотографии фронтовиков.

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Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет также в Нягань, Нижневартовск и Когалым. До этого РЖД объявляло лишь о прибытии паровоза в Сургут. «Во время стоянки поезда на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения», — говорится на сайте Свердловской железной дороги. Расписание прибытия «Эшелона Победы» в города Югры: Ранее URA.RU рассказывало, что к 80-летию Победы в состав добавили исторический санитарный вагон, бронеплатформу и грузовой вагон с инсталляцией «Вагон памяти» — на его стенах разместили фотографии фронтовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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