У Крымского моста скопилась пробка из двух тысяч авто

Ожидание в пробке на подъезде к Крымскому мосту - четыре часа
Пробка из более чем двух тысяч машин образовалась перед Крымским мостом. Об этом сообщили в оперштабе.
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — говорится в telegram-канале оперштаба. Пробка со стороны Керчи меньше — там в очереди стоят 450 машин, время ожидания — около двух часов.
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