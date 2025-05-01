У Крымского моста скопилась пробка из двух тысяч авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидание в пробке на подъезде к Крымскому мосту - четыре часа
Ожидание в пробке на подъезде к Крымскому мосту - четыре часа Фото:

Пробка из более чем двух тысяч машин образовалась перед Крымским мостом. Об этом сообщили в оперштабе.

«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — говорится в telegram-канале оперштаба. Пробка со стороны Керчи меньше — там в очереди стоят 450 машин, время ожидания — около двух часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пробка из более чем двух тысяч машин образовалась перед Крымским мостом. Об этом сообщили в оперштабе. «В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — говорится в telegram-канале оперштаба. Пробка со стороны Керчи меньше — там в очереди стоят 450 машин, время ожидания — около двух часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...