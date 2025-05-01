ВСУ провели атаки по четырем регионам РФ, есть пострадавшие: карта атак БПЛА 1 мая

Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в Белгородской области, ранен человек
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ВСУ направили на российские регионы десять беспилотников
ВСУ направили на российские регионы десять беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробнее о последствиях ударов ВСУ — в материале URA.RU.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало Минобороны в telegram-канале. Там дополнили, что над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями было сбито по два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белгородская область

Позднее ведомство опубликовало еще одно сообщение по беспилотникам над Белгородской областью. «С 7.40 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщило Министерство обороны в telegram-канале

Губернатор Белгородской области Владислав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль в городе Валуйки пострадал мирный житель. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

«В городе Валуйки беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», — написал глава региона в своем telegram-канале.

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В ночь на 1 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробнее о последствиях ударов ВСУ — в материале URA.RU. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало Минобороны в telegram-канале. Там дополнили, что над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями было сбито по два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белгородская область Позднее ведомство опубликовало еще одно сообщение по беспилотникам над Белгородской областью. «С 7.40 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщило Министерство обороны в telegram-канале.  Губернатор Белгородской области Владислав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль в городе Валуйки пострадал мирный житель. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. «В городе Валуйки беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», — написал глава региона в своем telegram-канале.
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