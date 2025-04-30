30 апреля 2025

В Пермском крае рабочие Александровского машзавода через суд требуют зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с зарплатами на заводе начались в январе
Проблемы с зарплатами на заводе начались в январе Фото:

В Пермском крае суд принял к рассмотрению ряд исков с требованием о выплате зарплат рабочим Александровского машзавода. Интересы работников представляет прокуратура.

«Александровский городской суд приступит к рассмотрению гражданских дел по исковым требованиям прокурора Александровска в защиту интересов работников АО „Александровский машиностроительный завод“ о взыскании задолженности по заработной плате, причитающейся при увольнении, компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы, а также компенсации морального вреда», — говорится на сайте суда. Всего в картотеке суда указано восемь исков.

Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Александровский машиностроительный завод» в 2024 году сработало с убытком в 574,6 млн рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее. В начале апреля десятки рабочих устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы, рассказывала супруга одного из сотрудников. Руководитель завода Артур Маркарян позже признал задержку зарплат, но утверждал, что забастовок нет. 

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В Пермском крае суд принял к рассмотрению ряд исков с требованием о выплате зарплат рабочим Александровского машзавода. Интересы работников представляет прокуратура. «Александровский городской суд приступит к рассмотрению гражданских дел по исковым требованиям прокурора Александровска в защиту интересов работников АО „Александровский машиностроительный завод“ о взыскании задолженности по заработной плате, причитающейся при увольнении, компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы, а также компенсации морального вреда», — говорится на сайте суда. Всего в картотеке суда указано восемь исков. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Александровский машиностроительный завод» в 2024 году сработало с убытком в 574,6 млн рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее. В начале апреля десятки рабочих устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы, рассказывала супруга одного из сотрудников. Руководитель завода Артур Маркарян позже признал задержку зарплат, но утверждал, что забастовок нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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