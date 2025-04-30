В Пермском крае рабочие Александровского машзавода через суд требуют зарплат

В Пермском крае суд принял к рассмотрению ряд исков с требованием о выплате зарплат рабочим Александровского машзавода. Интересы работников представляет прокуратура.
«Александровский городской суд приступит к рассмотрению гражданских дел по исковым требованиям прокурора Александровска в защиту интересов работников АО „Александровский машиностроительный завод“ о взыскании задолженности по заработной плате, причитающейся при увольнении, компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы, а также компенсации морального вреда», — говорится на сайте суда. Всего в картотеке суда указано восемь исков.
Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Александровский машиностроительный завод» в 2024 году сработало с убытком в 574,6 млн рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее. В начале апреля десятки рабочих устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы, рассказывала супруга одного из сотрудников. Руководитель завода Артур Маркарян позже признал задержку зарплат, но утверждал, что забастовок нет.
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