В Пермском крае рабочие проблемного машзавода устроили забастовку из-за невыплаты зарплат

Десятки рабочих АО «Александровский машиностроительный завод» (АО «АМЗ», Пермский край) устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала супруга одного из рабочих предприятия Елена (имя изменено — ред. URA.RU). Женщина рассказала, что супруг работает на АМЗ резчиком металла третий год. Первые два года после его трудоустройства, зарплату на заводе «платили исправно, но в декабре 2024 года начались проблемы».
«В этом году начались задержки с выплатой зарплаты. На предприятии мужу сказали, что у них якобы какой-то кризис. В конце декабря выдали остатки за ноябрь и за часть — за декабрь. И вот, январь-февраль мы сидели почти без денег. Давали „копейки“: то по 5, то по 12 тысяч рублей. Весь март люди терпели. И вот, когда терпение лопнуло, начали бастовать. Муж у меня всю прошлую неделю сидел дома, он написал бумагу [заявление на расчет] и только после этого ему выплатили долг за январь. Насколько мне известно, забастовку устроили около 100 человек», — пояснила Елена
После того, как предприятие закрыло перед рабочими часть долгов, они согласились выйти на производство. При этом заводчане поставили условие руководству АО «АМЗ», что на текущей неделе предприятие обязуется рассчитаться с ними за февраль.
«Моему мужу, к примеру, пока пришло только около 20% от его месячной зарплаты. И они [рабочие] снова письменно предупредили руководство, что, если до конца текущей недели им полностью не выплатят долги по зарплате, то со следующего понедельника они снова выходят на забастовку», — сказала Елена. Женщина отметила, что они с супругом воспитывают троих детей, старшая из которых в этом году заканчивает школу. Из-за задержки зарплаты ее семья накопила долги.
27 марта руководитель краевого управления Следкома Денис Головкин в рамках рабочей поездки в город Березники пообщался с коллективом Александровского машзавода. На этой встрече присутствовал генеральный директор предприятия Артур Маркарян. Как уточнили URA.RU в ведомстве, следователи не проводили проверку в связи с задержками по выплате зарплат на заводе, поскольку «оснований для их проведения нет». «Граждане были выслушаны на личном приеме, обращения не подавали. Ситуация находится на контроле в аппарате ведомства», — пояснили агентству в пресс-службе СУ СК по Прикамью. URA.RU не удалось получить комментарий Маркаряна, в приемной завода на звонок корреспондента агентства не ответили.
Машзавод в Александровске производит горно-шахтное и горно-рудное оборудование: конвейеры, электровозы, вагонетки, редукторы и прочую продукцию. На протяжении нескольких лет подряд предприятие испытывает серьезные финансовые трудности. Так, по итогам 2024 года убыток акционерного общества превысил полмиллиарда рублей, это в пять раза больше, чем годом ранее. В 2019 году рабочие завода также устроили забастовку из-за невыплаты зарплат.
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