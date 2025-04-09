Руководитель машзавода в Александровске опроверг информацию о забастовках рабочих

Руководитель АО «Александровский машиностроительный завод» (АО «АМЗ», Пермский край) Артур Маркарян прокомментировал появившуюся в сети информацию о забастовках рабочих. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности.
«У предприятия действительно есть проблемы с выплатой зарплат, но большая часть задолженности уже погашена. Планируем стабилизировать эту ситуацию до конца месяца», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора завода.
Он также добавил, что увольнения рабочих — это стандартная практика для любого предприятия. При этом массового ухода персонала на заводе нет, он обеспечен заказами, люди не бастуют.
Ранее URA.RU сообщало о том, что десятки рабочих «АМЗ» устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом редакции на условиях анонимности рассказала супруга одного из рабочих предприятия. По ее словам, муж работает на предприятии резчиком металла три года. Первые два года после трудоустройства, зарплату на заводе «платили исправно, но в декабре 2024 года начались проблемы». В 2025 году также были задержки. В марте люди терпели, но затем начали бастовать, всего около 100 человек.
После того, как предприятие закрыло перед рабочими часть долгов, они вышли на производство. При этом заводчане поставили условие руководству АО «АМЗ», что на текущей неделе предприятие обязуется рассчитаться с ними за февраль.
Машзавод в Александровске — это производитель горно-шахтного и горно-рудного оборудования. На протяжении нескольких лет предприятие испытывает финансовые трудности. Например, в 2024 года убыток АО превысил полмиллиарда рублей, это в пять раза больше, чем в 2023-м. В 2019 году рабочие завода уже устраивали забастовку из-за невыплаты зарплат.
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