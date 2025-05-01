Соседов посмеялся над запретом на въезд в Латвию для Орбакайте

Запрет на въезд в Латвию никак не скажется на благосостоянии Кристины Орбакайте. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Это маразм: мне даже смешно, — говорит Соседов. — Латвия запретила въезд Орбакайте! А что там ей делать? Провести один концерт? Латвия — это очень маленькая страна! Над их запретами можно только посмеяться!».
Напомним, Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию пару дней назад. Глава латвийского МВД объяснил это решение опасениями служб безопасности. Но Соседов уверен: Кристине не о чем беспокоиться. При желании она найдет, где заработать.
«На самом деле на Орбакайте этот запрет никак не скажется. Она найдет, где петь. В Латвии рынок небольшой: там много не заработаешь. Артисты из Прибалтики всю жизнь искали выход в Россию. Вайкуле здесь сделала себе имя, а теперь рассказывает, что кормила весь СССР. Спрашивается, чтобы ты там у себя делала? Перед кем бы выступала? Они могут там работать в Швеции на паромах, в Финляндии, но это тоже очень небольшой рынок. Орбакайте от этого запрета ничего не потеряет. Ну, не поедет она в Латвию, и что? Я за даром туда не поеду, даже если мне скажут, что оплатят гостиницу и переезд. Дюны можно найти у нас в Калининграде или в Серебряном бору, где я вырос».
Соседов называет Орбакайте хорошей певицей. По его словам, популярности она добилась благодаря трудолюбию.
«Орбакайте сделала себе имя, потому что она занималась, работала над собой, — говорит Сергей. — Она очень многого добилась при очень скромных изначально вокальных данных и при очень скромном потенциале. Благодаря своей работоспособности, усердию, трудолюбию она стала тем, кем стала. Кристина — рабочая лошадка. Она пахала, конечно, дай Боже! Я помню, как она начинала петь в 1987-1988 годах. Если сравнить, как она пела тогда и как сейчас, — это огромная разница. Я бывал на ее концертах два или три раза. Она в целом работает хорошо, на пределе своих возможностей».
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