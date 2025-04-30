Запретят ли в Европе российских артистов вслед за Орбакайте: мнение продюсера

Ночью 30 апреля появилась информация о том, что артистке Кристине Орбакайте запретили выступать в Латвии. Дочь Аллы Пугачевой внесли в «черный список» из-за опасений служб безопасности, заявили на сайте Латвийского телевидения. Вместе с Орбакайте выступать в стране запретили музыканту Горану Бреговичу. URA.RU спросило у продюсера Павла Рудченко, с чем связан запрет и коснется ли он других артистов.
Почему Кристине Орбакайте запретили выступать в Латвии
По мнению продюсера, многие западные страны начали более открыто и остро выражать свою позицию относительно артистов из России. Теперь музыкантов не спасает то, что они уехали из родной страны и обосновались за рубежом — от них требуют четко сформулированной позиции относительно политики государства.
«Это позиция многих западных стран, которые высказывают свою русофобскую позицию. Все, что касается русских и русского языка, для них неприемлемо», — заявил Павел Руденко. «И артисты, которые ведут себя, как Орбакайте: с нечеткой позицией, зарабатывающие на русскоязычном контенте, выступая перед российскими зрителями, для западных политиков сейчас неприемлемы».
Продюсер считает, что западным странам не нравится, когда артисты получают субсидии из России и продолжают выпускать песни для русского населения, монетизируя их в родной стране. Более того, сейчас политики начали смотреть не только на то, где зарабатывает и живет артист, но и на его происхождение. И если музыканта хоть что-то связывает с Россией, от него потребуют четкого ответа — на какой он стороне.
«Русским артистам и так там не рады, потому что западные политики смотрят не только на то, для кого он работает и откуда идет монетизация, но и на происхождение», — заявил Павел Рудченко. «Сейчас интересная ситуация начинается: или придется артистам отказываться и от гражданства и от всего, что у них есть в России, или принимать свою страну и работать в рамках сегодняшних реалий».
Что ждет российских артистов, которые находятся за рубежом
Продюсер подчеркнул, что еще недавно артисты могли продолжать зарабатывать в России и оставаться на Западе, не высказываясь относительно политики стран. Но теперь на музыкантов давят и вынуждают их занять четкую позицию. И это коснется всех, кто выступал и зарабатывал в России последние десять лет.
«Это ждет тех, кто долгое время зарабатывал на России еще с 2014 года, а потом с началом СВО уехал из страны. Придется определиться: ты за нас или против нас», — считает Павел Рудченко. «На двух стульях усидеть не получится».
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