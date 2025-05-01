Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве перед 9 мая

В преддверии 9 мая в Москве ожидается улучшение погодных условий. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Предварительно 7 мая переменная облачность, без осадков и температура днем +11...+16 °С, перед 9 мая будет улучшение погоды», — рассказал Цыганков в беседе с RT. Синоптик отметил, что с 3 по 6 мая в регионе сохранится облачная погода с кратковременными дождями, ночная температура будет от +2 до +7 градусов, дневная — от +10 до +15 градусов.
Сегодня, 1 мая, из-за циклона с запада в Москве целый день идут дожди, местами отмечаются грозы и порывистый ветер, температура воздуха составляет +8…+10 градусов. Завтра, 2 мая, прогнозируется такая же температура, ожидаются местами небольшие дожди. В ночь на 3 мая температура может опуститься до 0…+2 градусов, по области — до -3 градусов.
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