Стало известно, кто возглавит «Динамо» после ухода Лички

Российский тренер Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» после ухода чеха Марцела Лички. Гусев до этого момента занимал должность ассистента наставника команды.
«Исполняющим обязанности главного тренера московского „Динамо“ станет Ролан Гусев», — сообщает telegram-канал «Mash на спорте». Гусев, которому 47 лет, работает в тренерском штабе клуба с июня 2023 года.
Ранее он играл за «Динамо», ЦСКА, «Днепр» и «Арсенал», завоевав три титула чемпиона России и Кубок УЕФА в 2004/05. На данный момент «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ с 47 очками после 26 туров и в следующем матче встретится с «Крыльями Советов» 5 мая.
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