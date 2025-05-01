Помиловали организатора заговора против Лукашенко Зенковича

Гражданин США Юрий Зенкович, который был задержан за участие в заговоре против президента Беларуси Александра Лукашенко, был освобожден после обращения американских властей. Данное сообщение было подтверждено пресс-секретарем белорусского президента Натальей Эйсмонт.
«Да, по просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден», — заявила Эйсмонт. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Пул первого».
Пресс-секретарь добавила, что оценку справедливости задержания каждый может составить самостоятельно, основываясь на интервью Зенковича. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту новость, не уточняя имени, но CNN сообщал, что речь идет о Зенковиче, признанном виновным в заговоре, передает RT.
В 2021 году Юрий Зенкович и политолог Александр Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве. Их обвиняли в подготовке покушения на Лукашенко и попытке госпереворота. Зенкович.
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