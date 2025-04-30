30 апреля 2025

В Сургуте по просьбам жителей изменили маршруты двух автобусов. Карта

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Автобусы №117 и №119 в Сургуте пойдут по новым маршрутам
Автобусы №117 и №119 в Сургуте пойдут по новым маршрутам Фото:

С 1 мая автобусы №117 и №119 в Сургуте начнут курсировать по обновленным маршрутам. Об этом сообщила администрация города в официальном telegram-канале.

«По обращениям жителей дачных кооперативов маршрут № 117 будет следовать от остановки „Москва“ через улицу Энергетиков и 30 лет Победы», — указано в сообщении. Автобус №119 добавит в свой маршрут остановку «Больничный комплекс», что упростит доступ к медучреждению для пассажиров.

Ранее URA.RU писало, что с 24 мая запускаются дополнительные пригородные поезда между Сургутом и Нижневартовском из-за увеличения числа пассажиров в летний период. Такие изменения направлены на удовлетворение сезонных потребностей жителей региона и повышение удобства передвижения.

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С 1 мая автобусы №117 и №119 в Сургуте начнут курсировать по обновленным маршрутам. Об этом сообщила администрация города в официальном telegram-канале. «По обращениям жителей дачных кооперативов маршрут № 117 будет следовать от остановки „Москва“ через улицу Энергетиков и 30 лет Победы», — указано в сообщении. Автобус №119 добавит в свой маршрут остановку «Больничный комплекс», что упростит доступ к медучреждению для пассажиров. Ранее URA.RU писало, что с 24 мая запускаются дополнительные пригородные поезда между Сургутом и Нижневартовском из-за увеличения числа пассажиров в летний период. Такие изменения направлены на удовлетворение сезонных потребностей жителей региона и повышение удобства передвижения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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