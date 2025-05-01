У Орбакайте хотят забрать квартиру, доставшуюся ей от Бориса Моисеева

Российская певица Кристина Орбакайте рискует лишиться квартиры в латвийском городе Юрмала, которая была передана ей от артиста Бориса Моисеева. Это может случиться в результате введения запрета местных властей на ее въезд в страну.
«Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что это произойдет в результате введенного местными властями запрета на ее въезд в Латвию. У певицы есть трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров в элитном доме «Ривьера», оцененная в около 30 миллионов рублей, которую могут арестовать.
Помимо этого, у певицы есть две квартиры в Москве, которые она пыталась продать по 200 миллионов каждая после своего уезда из России. Из-за закрытия границ Орбакайте отменили концерт в Юрмале, что может обернуться финансовыми потерями в диапазоне пять–десять миллионов рублей. Теперь она не сможет не только выступать в Латвии, но и навещать свою мать, Аллу Пугачеву, проводящую лето в этом городе. Власти объясняют запрет ее приезда тем, что выступления Орбакайте не соответствуют интересам национальной безопасности.
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