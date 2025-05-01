Зеленский ввел санкции против экс-советника Украины Арестовича*

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича», — сообщается в telegram-канале издания «Страна». Арестович уволился со своей должности в 2023 году, заявив, что хочет продемонстрировать пример цивилизованного поведения.
В беседе с журналистом он также ранее отмечал, что, если станет президентом, может дать команду задержать Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что тот не будет находиться под угрозой физической расправы.
*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.