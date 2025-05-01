Зеленский ввел санкции против экс-советника Украины Арестовича*

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В отношении Арестовича* введены санкции
В отношении Арестовича* введены санкции Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича», — сообщается в telegram-канале издания «Страна». Арестович уволился со своей должности в 2023 году, заявив, что хочет продемонстрировать пример цивилизованного поведения.

В беседе с журналистом он также ранее отмечал, что, если станет президентом, может дать команду задержать Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что тот не будет находиться под угрозой физической расправы.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича», — сообщается в telegram-канале издания «Страна». Арестович уволился со своей должности в 2023 году, заявив, что хочет продемонстрировать пример цивилизованного поведения. В беседе с журналистом он также ранее отмечал, что, если станет президентом, может дать команду задержать Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что тот не будет находиться под угрозой физической расправы. *Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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