Зеленский ввел десятилетние санкции против журналистов, блогеров и экспертов

Глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против девяти журналистов, блогеров и политологов. Такой указ был опубликован на сайте его офиса.
«Российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова, бывший советник Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — указано в санкционном списке. Там также указаны украинские политики и эксперты, включая лидеров запрещенной в стране партии «Держава». Отдельными указами санкции распространены еще на 67 человек, включая сына экс-премьера Украины Алексея Азарова.
Под ограничения также попали 81 компания, среди которых «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат и ветеранские организации. Санкции сроком на 10 лет включают заморозку активов, аннулирование лицензий и запрет на торговые операции.
Экс-советник украинского президента Алексей Арестович заявил о намерении привлечь Владимира Зеленского к судебной ответственности в случае прихода к власти. Против него также были введены санкции.
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