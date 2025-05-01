Зеленский ввел десятилетние санкции против журналистов, блогеров и экспертов

Зеленский ввел санкции против российских журналистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский ввел санкции против более чем 60 человек
Зеленский ввел санкции против более чем 60 человек Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против девяти журналистов, блогеров и политологов. Такой указ был опубликован на сайте его офиса.

«Российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова, бывший советник Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — указано в санкционном списке. Там также указаны украинские политики и эксперты, включая лидеров запрещенной в стране партии «Держава». Отдельными указами санкции распространены еще на 67 человек, включая сына экс-премьера Украины Алексея Азарова.

Под ограничения также попали 81 компания, среди которых «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат и ветеранские организации. Санкции сроком на 10 лет включают заморозку активов, аннулирование лицензий и запрет на торговые операции.

Экс-советник украинского президента Алексей Арестович заявил о намерении привлечь Владимира Зеленского к судебной ответственности в случае прихода к власти. Против него также были введены санкции.

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Глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против девяти журналистов, блогеров и политологов. Такой указ был опубликован на сайте его офиса. «Российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова, бывший советник Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — указано в санкционном списке. Там также указаны украинские политики и эксперты, включая лидеров запрещенной в стране партии «Держава». Отдельными указами санкции распространены еще на 67 человек, включая сына экс-премьера Украины Алексея Азарова. Под ограничения также попали 81 компания, среди которых «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат и ветеранские организации. Санкции сроком на 10 лет включают заморозку активов, аннулирование лицензий и запрет на торговые операции. Экс-советник украинского президента Алексей Арестович заявил о намерении привлечь Владимира Зеленского к судебной ответственности в случае прихода к власти. Против него также были введены санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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