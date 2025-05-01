«Ваш Веник теперь сам папа четверых дочек»: звезде «Папаных дочек» Филиппу Бледному — 37

Российскому актеру театра, кино и телеведущему Филиппу Бледному 2 мая 2025 года исполняется 37 лет. За 20 лет карьеры он прошел путь от эпизодических ролей до главных героев популярных сериалов, став одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. Многие до сих пор ассоциируют его с Веником из «Папиных дочек», хотя фильмография актера насчитывает более 40 работ. Подробнее о пути, фильмографии и личной жизни актера — в материале URA.RU.
Из династии артистов: детство и юность Филиппа Бледного
Филипп Анатольевич Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском в семье потомственных актеров. Его отец — заслуженный артист России Анатолий Бледный, мать — Светлана Бледная, работающая помощником режиссера Валерия Фокина в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Старший брат Филиппа, Илья Бледный, также связал свою жизнь с кино и стал известным актером дубляжа.
В Петропавловске семья прожила совсем недолго. Родители часто меняли места работы, и уже в шестилетнем возрасте Филипп оказался в Оренбурге. Именно здесь, в Оренбургском драматическом театре имени Максима Горького, будущая звезда впервые вышла на сцену.
Увлечение театром у юного Филиппа проявилось рано — к четырем годам он уже играл в спектаклях. До 2003 года он регулярно участвовал в постановках Оренбургского драматического театра, где его талант заметил режиссер Рифкат Исрафилов. В репертуаре юного актера были такие спектакли как «Капитанская дочка», «Вишневый сад», «Любовный пентагон» и другие.
Филипп с детства был погружен в мир искусства, и хотя в юности у него возникали сомнения относительно выбора профессии (он подумывал о карьере хирурга или адвоката), театральное искусство взяло верх. Школу Бледный окончил экстерном, чтобы как можно скорее поступить в театральный.
Образование и первые роли Бледного
В 2004 году Филипп пытался поступить в театральный институт, но его не взяли, сочтя слишком юным. Только через год, в 2005-м, он стал студентом Театрального института имени Бориса Щукина, попав на курс к Валерию Фокину и Марине Пантелеевой. На курсе он познакомился с Тихоном Жизневским, будущей звездой «Майора Грома».
Еще до поступления в «Щуку» Филипп начал сниматься в кино. В 2004 году он дебютировал в сериале «Моя прекрасная няня», сыграв молодого драматурга Жорика. В том же году появился в «Наваждении» и «Опере. Хрониках убойного отдела». За ними последовали роли в «Полнолунии» (2005), «Рекламной паузе» (2005) и фильме «Случайный попутчик» (2006).
Однако настоящая популярность пришла к Филиппу в 2007 году, когда он прошел кастинг на роль Вениамина Васильева по прозвищу «Веник» в сериале «Папины дочки». Изначально персонаж должен был появиться всего в паре эпизодов, но зрителям так понравился умный и романтичный Веник, что его оставили в проекте на постоянной основе.
Веник из «Папиных дочек»: роль, изменившая жизнь
Ситком «Папины дочки» выходил с 2007 по 2013 год и стал одним из самых успешных российских сериалов того времени. Филипп Бледный играл возлюбленного второй дочери Сергея Васнецова — Даши (Анастасия Сиваева). По сюжету у пары завязался роман, который впоследствии лег в основу продолжения сериала.
Примечательно, что съемки в «Папиных дочках» повлияли на учебу Филиппа. До пятого курса «Щуки» Бледный был круглым отличником, но из-за постоянной занятости на съемочной площадке его успеваемость упала до «четверок», и в итоге вместо красного диплома он получил синий. Впрочем, сам актер не расстраивался, считая полученный опыт более ценным.
Хотя роль Веника принесла Филиппу всероссийскую известность, она же грозила ему опасностью типажирования. После завершения «Папиных дочек» режиссеры предлагали ему однотипные роли романтичных юношей, что не устраивало амбициозного актера. Чтобы изменить ситуацию, Бледный активно занялся спортом, сменил имидж и стал более разборчивым в выборе ролей.
После «Папиных дочек»: расширение амплуа
В 2013-2016 годах Филипп Бледный сознательно старался дистанцироваться от образа Веника. Он сыграл киллера Геру в «Операции кукловод» (2013), старшего лейтенанта Андрея Гордеева в «Другом майоре Соколове» (2015), а также стриптизера Канзасика в комедии «Муж по вызову» (2015).
Новый всплеск популярности принесла Филиппу роль Никиты Дягилева в сериалах «Кухня» (2015-2016) и «Отель Элеон» (2016-2017). Интересно, что для роли в «Кухне», где по сюжету его герой угонял автомобиль Дмитрия Нагиева, Бледному пришлось срочно научиться водить машину.
В 2017 году вышло продолжение сериала о приключениях майора Соколова — «Майор Соколов. Игра без правил», где Бледный снова сыграл Андрея Гордеева. В 2018 году актер исполнил главные роли в детективе «Ее секрет» и мелодраме «Жена с того света». Годом позже зрители увидели его в сериале «Фитнес», где он появился во втором и четвертом сезонах в роли массажиста Фила.
«Папины дочки. Новые»: неожиданное возвращение
В 2023 году произошло событие, которого никто не ожидал — на экраны вернулись «Папины дочки», но уже в новом формате. Теперь главным героем стал повзрослевший Веник, ставший отцом четырех дочерей. По сюжету его жена Даша (героиня Анастасии Сиваевой) неожиданно бросает семью, и Веник остается один с детьми.
Изначально Филипп Бледный сомневался, стоит ли возвращаться к проекту, который когда-то принес ему славу. Однако после прочтения сценария он понял, что это совершенно новая история, дающая ему возможность сыграть многогранного персонажа. Более того, актер признался, что давно мечтал о роли отца.
Премьера «Папиных дочек. Новые» состоялась 18 сентября 2023 года на СТС. А в 2024 году проект был продлен на третий сезон.
Личная жизнь Филиппа Бледного: загадки и слухи
О личной жизни Филипп Бледный предпочитает не распространяться. Тем не менее, неоднократно в СМИ появлялись слухи о его романах с коллегами по «Папиным дочкам» — Елизаветой Арзамасовой и Анастасией Сиваевой. Особенно настойчиво пресса писала о возможных отношениях с Арзамасовой, с которой Филипп не только снимался в сериале, но и играл в спектакле «Ромео и Джульетта».
Актер всегда опровергал эти домыслы, подчеркивая, что с Елизаветой их связывает исключительно дружба: «Она все-таки моя подруга, мы все эти годы продолжали работать вместе и в театре, и в кино. Сохранили наши теплые и дружеские отношения сквозь десятилетия».
В 2023 году в интервью каналу «Проговори» Бледный признался, что в данный момент его сердце свободно: «Я могу сказать, что одинок сейчас, это не секрет. Когда я не одинок, то всегда очень оберегаю женщину, которая рядом со мной».
По словам актера, его последние отношения завершились в 2022 году и серьезно ударили по его самооценке, что нашло отражение в эмоциональном посте в социальных сетях: «Говорят, это все лишь чувства, мол, надо их понять — и тебя отпустит... Ага, а чего тогда, лёжа на песке, заливаясь солёными как Балтийское море слезами, иссыхаешь... Вес улетучивается, как и нервные клетки, покруче, чем на самой лучшей диете».
В вопросах семьи Филипп придерживается традиционных взглядов, считая, что муж должен быть добытчиком, а жена — хранительницей очага. Он мечтает о детях, в частности о дочке с голубыми глазами, и признается, что ему безразлично, сколько будет детей — один, два или пять.
Театральная карьера и другие проекты Филиппа Бледного
Несмотря на активные съемки в кино, Филипп никогда не забывал о театре. После окончания «Щуки» он не пошел служить в конкретный театр, а выбрал свободное плавание, участвуя в антрепризных проектах. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с театральной компанией Сергея Алдонина, где Бледный сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита» (Иван Бездомный), «Ромео и Джульетта» (Ромео) и «Заговор по-английски» (Артур Мэшем).
Отдельно стоит отметить работу с братом Ильей Бледным, который в 2016 году поставил пьесу «Брачный капкан», где доверил Филиппу сразу четыре роли. Годом позже братья представили публике спектакль «Игроки» по Гоголю на сцене Современного театра антрепризы.
Помимо кино и театра, Филипп пробовал себя в качестве телеведущего. В 2009 году он вел программу «Физика нереального» на MTV Россия, а в 2018 — «Пожиратели» на канале «Телекафе». Кроме того, актер занимается дубляжом, озвучивая голливудские фильмы. Среди его работ — роли в таких картинах как «Голодные игры», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Джентльмены» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».
Фильмография Филиппа Бледного
За свою карьеру Филипп Бледный успел сняться более чем в 40 проектах, от небольших эпизодов до главных ролей. Вот наиболее значимые работы актера:
- Наваждение (2004) — Николай Сапрыкин
- Моя прекрасная няня (2004) — Георгий, молодой драматург
- Рекламная пауза (2005) — Игорь Ноздрев
- Папины дочки (2007-2013) — Вениамин Васильев (Веник)
- Два Антона (2009) — Антон, участник группы "Супершок"
- Команда восемь (2011) — Яков Степура Операция
- "Кукловод" (2013) — Гера, киллер
- Другой майор Соколов (2015) — Андрей Гордеев
- Кухня (2015-2016) — Никита Дягилев
- Отель "Элеон" (2016-2017) — Никита Дягилев
- Муж по вызову (2016) — Канзасик, стриптизер
- Майор Соколов. Игра без правил (2017) — Андрей Гордеев
- Жена с того света (2018) — Виталий Славянов
- Ее секрет (2019) — Игорь Малеев
- Фитнес (2019-2020) — Фил, массажист
- Железный лес (2019) — Иван Кузьмин
- СССР (2021) — Роман Маруся
- Фореvа! (2021) — Балу
- Стая (2022) — Александр Разумовский
- Два холма (2022) — Юлий
- Папины дочки. Новые (2023) — Вениамин Васильев (Веник)
- Папины дочки. Новогодние (2023) — Веник
- Артист с большой дороги (2024) — Андрей
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