Брутальная внешность, измена жены и роль в «Мажоре»: актеру Никите Панфилову 46 лет

Актеру Никите Панфилову 30 апреля 2025 исполняется 46 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер Никита Панфилов 30 апреля 2025 празднует день рождения
Актер Никита Панфилов 30 апреля 2025 празднует день рождения Фото:

В среду, 30 апреля 2025 года, популярный актер Никита Панфилов отмечает свой день рождения. Герой-любовник с брутальной внешностью, мастер спорта, звезда сериалов «Мажор», «Сладкая жизнь» и «Пес» празднует 46-летие. Жизнь Панфилова богата на яркие события и резкие повороты. Как прошел его творческий путь, что происходит в карьере сегодня и почему актер никогда не говорит о политике и бывших женах — подробнее в материале URA.RU.

Из борцов в актеры: путь Панфилова к призванию

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, в творческой семье. Его отец, Владислав Владимирович Панфилов, руководил «Театром охочих комедиантов» и преподавал в Академии повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма. Мать работала режиссером в московском театре «Монотон». С такими родителями неудивительно, что театральная сцена стала для Никиты второй родиной.

Однако путь к актерству не был прямым и очевидным. В детстве Панфилов увлекся спортом и делал заметные успехи в греко-римской борьбе. К восьмому классу он стал мастером спорта и вошел в олимпийский резерв юношеской сборной России. Казалось, спортивная карьера обеспечена, но постоянные травмы, синяки и усталость заставили подростка пересмотреть свои планы.

После школы будущий актер поступил в Институт современного искусства, но не окончил его из-за призыва в армию. Интересно, что после службы Панфилов попытался поступить сразу в несколько театральных вузов. Ему удалось пройти в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, и в итоге он выбрал последнюю. В 2006 году Никита окончил актерский факультет под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Театральная жизнь Панфилова: от МХТ до Малого театра

Актер Никита Панфилов в роли Петра Черкасова в кадре из фильма «Адъютанты любви»
Актер Никита Панфилов в роли Петра Черкасова в кадре из фильма «Адъютанты любви»
Фото:

Творческая карьера Панфилова началась еще в студенческие годы. В 2003 году, будучи студентом, он дебютировал на сцене МХТ имени А.П. Чехова в роли Икара в спектакле «Осада» Евгения Гришковца. После окончания учебы Никита был принят в труппу МХТ, где прослужил десять лет — с 2006 по 2016 год.

Театральная карьера актера включает множество интересных ролей. Среди наиболее ярких работ — образ рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Валера в «Тартюфе», персонаж в постановке «С любимыми не расставайтесь» и множество других. В МХТ Панфилов играл в спектаклях «Конек-Горбунок», «Чайка», «Ундина», «Тутиш», «Последний день лета» и других постановках.

После ухода из МХТ Панфилов сделал перерыв в театральной деятельности, сосредоточившись на кинематографе. Однако в 2020 году он вернулся на сцену, начав сотрудничество с Государственным академическим Малым театром России. Там Никита играет роль Иоганна Вильгельма Мебиуса (пациента) в спектакле «Физики» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке Алексея Дубровского.

Кинокарьера Панфилова: от эпизодов до главных ролей

Кинодебют Никиты Панфилова состоялся в 2005 году, когда он сыграл главную роль Петра Черкасова в историческом сериале «Адъютанты любви». Актер вспоминал, что для поиска подходящего образа ему пришлось примерить 12 париков, прежде чем нашелся тот самый. После этого были небольшие роли в проектах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха».

Важным этапом в карьере Панфилова стала роль Миши Вуду в фильме «Духless» 2012 года по одноименному роману Сергея Минаева. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $13,36 млн при бюджете $2,8 млн. Актер работал на одной площадке с Данилой Козловским, Сергеем Белоголовцевым и Марией Кожевниковой.

Настоящий прорыв в карьере Панфилова произошел в 2014-2016 годах, когда он сыграл в двух популярных сериалах:

  1. "Сладкая жизнь" — роль владельца ночного клуба и плейбоя Игоря. Сериал имел огромную популярность и выходил в трех сезонах. Панфилов признавался, что эта роль была важной ступенью в его карьере, но одновременно создала ему репутацию актера одного амплуа — героя-любовника.
  2. "Мажор" — роль Станислава Агапова, антагониста главного героя, которого играл Павел Прилучный. За эту работу Панфилов получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации "Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале".

Однако самой известной ролью Панфилова стал Максим Максимов в украинском сериале «Пес», который начал выходить в 2015 году и транслировался в России на канале НТВ. Этот проект о сыщике, который расследует преступления вместе с немецкой овчаркой, принес актеру огромную популярность и любовь зрителей. Всего вышло шесть сезонов этого сериала.

Личная жизнь Панфилова: три брака и сложные отношения

Актер Никита Панфилов со своей женой Ксенией Соколовой
Актер Никита Панфилов со своей женой Ксенией Соколовой
Фото:

Личная жизнь Никиты Панфилова складывалась не менее драматично, чем его экранные образы. Актер был трижды женат, и каждый из его браков имел свою историю.

Первой супругой Панфилова стала актриса Вера Бабенко, с которой он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Их брак был недолгим и, как позже признавался сам актер в программе «Судьба человека», распался из-за измены супруги. Обнаружив переписку жены с другим мужчиной, Панфилов решил, что если ей можно изменять, то и ему тоже. В итоге отношения разрушились окончательно.

Вторая жена — Лада Пояркова, администратор программы «Армейский магазин». Они познакомились на рабочей площадке и вскоре поженились. В 2013 году в семье родился сын Добрыня. Однако этот брак тоже закончился из-за измены — только на этот раз неверность проявила жена Панфилова. По словам актера, он узнал об этом от своего маленького сына, который упомянул некоего «дядю», приходившего к маме, когда папа был на съемках в Киеве. Брак распался в 2015 году, и с тех пор отношения между бывшими супругами были очень напряженными. Актер даже жаловался, что не может полноценно общаться с сыном, а Лада требует слишком высокие алименты.

В 2017 году Никита женился в третий раз — на Ксении Соколовой, враче-стоматологе из Санкт-Петербурга. Они познакомились благодаря социальным сетям: с аккаунта Ксении кто-то поставил «лайк» фотографии Панфилова, актер ответил взаимностью, и завязалась переписка. Впоследствии выяснилось, что «лайк» поставила подруга Ксении, но знакомство с настоящей хозяйкой блога все равно состоялось. В 2018 году у пары родилась дочь Аврора.

Скандалы и противоречия Панфилова: от «Миротворца» до Крыма

С 2022 года Панфилов снимается в главной роли в сериале «Акушер», где он играет военного хирурга Глеба Каверина
С 2022 года Панфилов снимается в главной роли в сериале «Акушер», где он играет военного хирурга Глеба Каверина
Фото:

Никита Панфилов не раз оказывался в центре скандалов и противоречивых ситуаций. Одна из наиболее заметных — внесение актера в базу данных украинского сайта «Миротворец» 20 апреля 2018 года. Причиной стала его активная поддержка «русской весны».

Однако уже в 2019 году ситуация приняла неожиданный оборот: Панфилов заявил, что не посещает Крым с 2014 года и не планирует туда ездить из-за съемок в украинском сериале «Пес». Актер пояснил, что он единственный российский актер в проекте, и если поедет в Крым, то просто не сможет продолжать сниматься в сериале. Съемки «Пса» продолжались вплоть до 2021 года.

Интересно, что Никита Панфилов всегда принципиально избегает высказываний на политические темы. В интервью 2020 года газете «Вечерняя Москва» он четко обозначил свою позицию: «Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших». На все вопросы об СВО и других политических темах актер реагирует уклончиво, предлагая поговорить «о чем-нибудь другом».

Такая позиция вызывает противоречивую реакцию у публики. Одни хвалят актера за нежелание спекулировать на сложных темах, другие видят в этом стремление усидеть на двух стульях. Особенно заметно это стало после того, как проект «Пес» был остановлен в 2021 году и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Телевидение: другая сторона таланта Панфилова

Актеры Данила Якушев и Никита Панфилов во время съемок фильма «30 свиданий»
Актеры Данила Якушев и Никита Панфилов во время съемок фильма «30 свиданий»
Фото:

Помимо актерской карьеры, Никита Панфилов попробовал себя и в роли телеведущего. С 2014 года он вел документальные телепрограммы «Бастионы России» и «Земля героев» на каналах «Моя планета» и «Россия-1». А в 2025 году актер стал ведущим спортивного шоу «Гладиаторы» на канале НТВ.

Фильмография Никиты Панфилова

За свою карьеру Никита Панфилов успел сняться в десятках проектов, среди которых как главные роли, так и второстепенные. Вот некоторые из наиболее заметных работ актера в хронологическом порядке:

  • "Адъютанты любви" (2005-2006) — Петр Иванович Черкасов
  • "Веревка из песка" (2005) — Сундук
  • "Путейцы" (2007-2010) — Валерий Фёдоров
  • "Братаны" (2008-2010) — Алексей Евгеньевич Шмелёв ("Шмель")
  • "Анжелика" (2010) — Паша, музыкант
  • "Духless" (2012) — Михаил (Миша "Вуду")
  • "Стройка" (2013) — Грановский
  • "Точка взрыва" (2013) — Алексей Романов ("Малыш"), террорист
  • "Вычислитель" (2014) — Матиас
  • "Сладкая жизнь" (2014-2016) — Игорь
  • "Мажор" (2014-2016) — Станислав Анатольевич Агапов
  • "Как я стал русским" (2015) — Олег, бывший парень Ани
  • "Пес" (2015-2021) — Максим Максимов
  • "30 свиданий" (2015) — Олег
  • "Молот" (2016) — "Солдат", бандит
  • "Салют-7" (2017) — Игорь Зайцев, космонавт
  • "Победители" (2017) — Николай Иванович Андронов, присяжный поверенный
  • "Пуля" (2018) — Кирилл Иванович Романов
  • "Расплата" (2018) — Андрей Андреевич Морозов
  • "Презумпция невиновности" (2018) — Денис Викторович Глебов, майор полиции
  • "Лихач" (2020) — Сергей Викторович Сотников
  • "Грозный" (2020) — Иван Петрович Фёдоров-Челяднин, боярин
  • "Акушер" (2023) — Глеб Валерьевич Каверин
  • "Лепила" (2024) — Сергей Рашидов
  • "Положение вещей" (2024) — Вадим

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду, 30 апреля 2025 года, популярный актер Никита Панфилов отмечает свой день рождения. Герой-любовник с брутальной внешностью, мастер спорта, звезда сериалов «Мажор», «Сладкая жизнь» и «Пес» празднует 46-летие. Жизнь Панфилова богата на яркие события и резкие повороты. Как прошел его творческий путь, что происходит в карьере сегодня и почему актер никогда не говорит о политике и бывших женах — подробнее в материале URA.RU. Из борцов в актеры: путь Панфилова к призванию Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, в творческой семье. Его отец, Владислав Владимирович Панфилов, руководил «Театром охочих комедиантов» и преподавал в Академии повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма. Мать работала режиссером в московском театре «Монотон». С такими родителями неудивительно, что театральная сцена стала для Никиты второй родиной. Однако путь к актерству не был прямым и очевидным. В детстве Панфилов увлекся спортом и делал заметные успехи в греко-римской борьбе. К восьмому классу он стал мастером спорта и вошел в олимпийский резерв юношеской сборной России. Казалось, спортивная карьера обеспечена, но постоянные травмы, синяки и усталость заставили подростка пересмотреть свои планы. После школы будущий актер поступил в Институт современного искусства, но не окончил его из-за призыва в армию. Интересно, что после службы Панфилов попытался поступить сразу в несколько театральных вузов. Ему удалось пройти в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, и в итоге он выбрал последнюю. В 2006 году Никита окончил актерский факультет под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Театральная жизнь Панфилова: от МХТ до Малого театра Творческая карьера Панфилова началась еще в студенческие годы. В 2003 году, будучи студентом, он дебютировал на сцене МХТ имени А.П. Чехова в роли Икара в спектакле «Осада» Евгения Гришковца. После окончания учебы Никита был принят в труппу МХТ, где прослужил десять лет — с 2006 по 2016 год. Театральная карьера актера включает множество интересных ролей. Среди наиболее ярких работ — образ рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Валера в «Тартюфе», персонаж в постановке «С любимыми не расставайтесь» и множество других. В МХТ Панфилов играл в спектаклях «Конек-Горбунок», «Чайка», «Ундина», «Тутиш», «Последний день лета» и других постановках. После ухода из МХТ Панфилов сделал перерыв в театральной деятельности, сосредоточившись на кинематографе. Однако в 2020 году он вернулся на сцену, начав сотрудничество с Государственным академическим Малым театром России. Там Никита играет роль Иоганна Вильгельма Мебиуса (пациента) в спектакле «Физики» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке Алексея Дубровского. Кинокарьера Панфилова: от эпизодов до главных ролей Кинодебют Никиты Панфилова состоялся в 2005 году, когда он сыграл главную роль Петра Черкасова в историческом сериале «Адъютанты любви». Актер вспоминал, что для поиска подходящего образа ему пришлось примерить 12 париков, прежде чем нашелся тот самый. После этого были небольшие роли в проектах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха». Важным этапом в карьере Панфилова стала роль Миши Вуду в фильме «Духless» 2012 года по одноименному роману Сергея Минаева. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $13,36 млн при бюджете $2,8 млн. Актер работал на одной площадке с Данилой Козловским, Сергеем Белоголовцевым и Марией Кожевниковой. Настоящий прорыв в карьере Панфилова произошел в 2014-2016 годах, когда он сыграл в двух популярных сериалах: Однако самой известной ролью Панфилова стал Максим Максимов в украинском сериале «Пес», который начал выходить в 2015 году и транслировался в России на канале НТВ. Этот проект о сыщике, который расследует преступления вместе с немецкой овчаркой, принес актеру огромную популярность и любовь зрителей. Всего вышло шесть сезонов этого сериала. Личная жизнь Панфилова: три брака и сложные отношения Личная жизнь Никиты Панфилова складывалась не менее драматично, чем его экранные образы. Актер был трижды женат, и каждый из его браков имел свою историю. Первой супругой Панфилова стала актриса Вера Бабенко, с которой он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Их брак был недолгим и, как позже признавался сам актер в программе «Судьба человека», распался из-за измены супруги. Обнаружив переписку жены с другим мужчиной, Панфилов решил, что если ей можно изменять, то и ему тоже. В итоге отношения разрушились окончательно. Вторая жена — Лада Пояркова, администратор программы «Армейский магазин». Они познакомились на рабочей площадке и вскоре поженились. В 2013 году в семье родился сын Добрыня. Однако этот брак тоже закончился из-за измены — только на этот раз неверность проявила жена Панфилова. По словам актера, он узнал об этом от своего маленького сына, который упомянул некоего «дядю», приходившего к маме, когда папа был на съемках в Киеве. Брак распался в 2015 году, и с тех пор отношения между бывшими супругами были очень напряженными. Актер даже жаловался, что не может полноценно общаться с сыном, а Лада требует слишком высокие алименты. В 2017 году Никита женился в третий раз — на Ксении Соколовой, враче-стоматологе из Санкт-Петербурга. Они познакомились благодаря социальным сетям: с аккаунта Ксении кто-то поставил «лайк» фотографии Панфилова, актер ответил взаимностью, и завязалась переписка. Впоследствии выяснилось, что «лайк» поставила подруга Ксении, но знакомство с настоящей хозяйкой блога все равно состоялось. В 2018 году у пары родилась дочь Аврора. Скандалы и противоречия Панфилова: от «Миротворца» до Крыма Никита Панфилов не раз оказывался в центре скандалов и противоречивых ситуаций. Одна из наиболее заметных — внесение актера в базу данных украинского сайта «Миротворец» 20 апреля 2018 года. Причиной стала его активная поддержка «русской весны». Однако уже в 2019 году ситуация приняла неожиданный оборот: Панфилов заявил, что не посещает Крым с 2014 года и не планирует туда ездить из-за съемок в украинском сериале «Пес». Актер пояснил, что он единственный российский актер в проекте, и если поедет в Крым, то просто не сможет продолжать сниматься в сериале. Съемки «Пса» продолжались вплоть до 2021 года. Интересно, что Никита Панфилов всегда принципиально избегает высказываний на политические темы. В интервью 2020 года газете «Вечерняя Москва» он четко обозначил свою позицию: «Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших». На все вопросы об СВО и других политических темах актер реагирует уклончиво, предлагая поговорить «о чем-нибудь другом». Такая позиция вызывает противоречивую реакцию у публики. Одни хвалят актера за нежелание спекулировать на сложных темах, другие видят в этом стремление усидеть на двух стульях. Особенно заметно это стало после того, как проект «Пес» был остановлен в 2021 году и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже. Телевидение: другая сторона таланта Панфилова Помимо актерской карьеры, Никита Панфилов попробовал себя и в роли телеведущего. С 2014 года он вел документальные телепрограммы «Бастионы России» и «Земля героев» на каналах «Моя планета» и «Россия-1». А в 2025 году актер стал ведущим спортивного шоу «Гладиаторы» на канале НТВ. Фильмография Никиты Панфилова За свою карьеру Никита Панфилов успел сняться в десятках проектов, среди которых как главные роли, так и второстепенные. Вот некоторые из наиболее заметных работ актера в хронологическом порядке:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...