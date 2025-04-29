Брутальная внешность, измена жены и роль в «Мажоре»: актеру Никите Панфилову 46 лет

В среду, 30 апреля 2025 года, популярный актер Никита Панфилов отмечает свой день рождения. Герой-любовник с брутальной внешностью, мастер спорта, звезда сериалов «Мажор», «Сладкая жизнь» и «Пес» празднует 46-летие. Жизнь Панфилова богата на яркие события и резкие повороты. Как прошел его творческий путь, что происходит в карьере сегодня и почему актер никогда не говорит о политике и бывших женах — подробнее в материале URA.RU.
Из борцов в актеры: путь Панфилова к призванию
Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, в творческой семье. Его отец, Владислав Владимирович Панфилов, руководил «Театром охочих комедиантов» и преподавал в Академии повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма. Мать работала режиссером в московском театре «Монотон». С такими родителями неудивительно, что театральная сцена стала для Никиты второй родиной.
Однако путь к актерству не был прямым и очевидным. В детстве Панфилов увлекся спортом и делал заметные успехи в греко-римской борьбе. К восьмому классу он стал мастером спорта и вошел в олимпийский резерв юношеской сборной России. Казалось, спортивная карьера обеспечена, но постоянные травмы, синяки и усталость заставили подростка пересмотреть свои планы.
После школы будущий актер поступил в Институт современного искусства, но не окончил его из-за призыва в армию. Интересно, что после службы Панфилов попытался поступить сразу в несколько театральных вузов. Ему удалось пройти в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, и в итоге он выбрал последнюю. В 2006 году Никита окончил актерский факультет под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.
Театральная жизнь Панфилова: от МХТ до Малого театра
Творческая карьера Панфилова началась еще в студенческие годы. В 2003 году, будучи студентом, он дебютировал на сцене МХТ имени А.П. Чехова в роли Икара в спектакле «Осада» Евгения Гришковца. После окончания учебы Никита был принят в труппу МХТ, где прослужил десять лет — с 2006 по 2016 год.
Театральная карьера актера включает множество интересных ролей. Среди наиболее ярких работ — образ рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Валера в «Тартюфе», персонаж в постановке «С любимыми не расставайтесь» и множество других. В МХТ Панфилов играл в спектаклях «Конек-Горбунок», «Чайка», «Ундина», «Тутиш», «Последний день лета» и других постановках.
После ухода из МХТ Панфилов сделал перерыв в театральной деятельности, сосредоточившись на кинематографе. Однако в 2020 году он вернулся на сцену, начав сотрудничество с Государственным академическим Малым театром России. Там Никита играет роль Иоганна Вильгельма Мебиуса (пациента) в спектакле «Физики» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке Алексея Дубровского.
Кинокарьера Панфилова: от эпизодов до главных ролей
Кинодебют Никиты Панфилова состоялся в 2005 году, когда он сыграл главную роль Петра Черкасова в историческом сериале «Адъютанты любви». Актер вспоминал, что для поиска подходящего образа ему пришлось примерить 12 париков, прежде чем нашелся тот самый. После этого были небольшие роли в проектах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха».
Важным этапом в карьере Панфилова стала роль Миши Вуду в фильме «Духless» 2012 года по одноименному роману Сергея Минаева. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $13,36 млн при бюджете $2,8 млн. Актер работал на одной площадке с Данилой Козловским, Сергеем Белоголовцевым и Марией Кожевниковой.
Настоящий прорыв в карьере Панфилова произошел в 2014-2016 годах, когда он сыграл в двух популярных сериалах:
- "Сладкая жизнь" — роль владельца ночного клуба и плейбоя Игоря. Сериал имел огромную популярность и выходил в трех сезонах. Панфилов признавался, что эта роль была важной ступенью в его карьере, но одновременно создала ему репутацию актера одного амплуа — героя-любовника.
- "Мажор" — роль Станислава Агапова, антагониста главного героя, которого играл Павел Прилучный. За эту работу Панфилов получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации "Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале".
Однако самой известной ролью Панфилова стал Максим Максимов в украинском сериале «Пес», который начал выходить в 2015 году и транслировался в России на канале НТВ. Этот проект о сыщике, который расследует преступления вместе с немецкой овчаркой, принес актеру огромную популярность и любовь зрителей. Всего вышло шесть сезонов этого сериала.
Личная жизнь Панфилова: три брака и сложные отношения
Личная жизнь Никиты Панфилова складывалась не менее драматично, чем его экранные образы. Актер был трижды женат, и каждый из его браков имел свою историю.
Первой супругой Панфилова стала актриса Вера Бабенко, с которой он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Их брак был недолгим и, как позже признавался сам актер в программе «Судьба человека», распался из-за измены супруги. Обнаружив переписку жены с другим мужчиной, Панфилов решил, что если ей можно изменять, то и ему тоже. В итоге отношения разрушились окончательно.
Вторая жена — Лада Пояркова, администратор программы «Армейский магазин». Они познакомились на рабочей площадке и вскоре поженились. В 2013 году в семье родился сын Добрыня. Однако этот брак тоже закончился из-за измены — только на этот раз неверность проявила жена Панфилова. По словам актера, он узнал об этом от своего маленького сына, который упомянул некоего «дядю», приходившего к маме, когда папа был на съемках в Киеве. Брак распался в 2015 году, и с тех пор отношения между бывшими супругами были очень напряженными. Актер даже жаловался, что не может полноценно общаться с сыном, а Лада требует слишком высокие алименты.
В 2017 году Никита женился в третий раз — на Ксении Соколовой, враче-стоматологе из Санкт-Петербурга. Они познакомились благодаря социальным сетям: с аккаунта Ксении кто-то поставил «лайк» фотографии Панфилова, актер ответил взаимностью, и завязалась переписка. Впоследствии выяснилось, что «лайк» поставила подруга Ксении, но знакомство с настоящей хозяйкой блога все равно состоялось. В 2018 году у пары родилась дочь Аврора.
Скандалы и противоречия Панфилова: от «Миротворца» до Крыма
Никита Панфилов не раз оказывался в центре скандалов и противоречивых ситуаций. Одна из наиболее заметных — внесение актера в базу данных украинского сайта «Миротворец» 20 апреля 2018 года. Причиной стала его активная поддержка «русской весны».
Однако уже в 2019 году ситуация приняла неожиданный оборот: Панфилов заявил, что не посещает Крым с 2014 года и не планирует туда ездить из-за съемок в украинском сериале «Пес». Актер пояснил, что он единственный российский актер в проекте, и если поедет в Крым, то просто не сможет продолжать сниматься в сериале. Съемки «Пса» продолжались вплоть до 2021 года.
Интересно, что Никита Панфилов всегда принципиально избегает высказываний на политические темы. В интервью 2020 года газете «Вечерняя Москва» он четко обозначил свою позицию: «Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших». На все вопросы об СВО и других политических темах актер реагирует уклончиво, предлагая поговорить «о чем-нибудь другом».
Такая позиция вызывает противоречивую реакцию у публики. Одни хвалят актера за нежелание спекулировать на сложных темах, другие видят в этом стремление усидеть на двух стульях. Особенно заметно это стало после того, как проект «Пес» был остановлен в 2021 году и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.
Телевидение: другая сторона таланта Панфилова
Помимо актерской карьеры, Никита Панфилов попробовал себя и в роли телеведущего. С 2014 года он вел документальные телепрограммы «Бастионы России» и «Земля героев» на каналах «Моя планета» и «Россия-1». А в 2025 году актер стал ведущим спортивного шоу «Гладиаторы» на канале НТВ.
Фильмография Никиты Панфилова
За свою карьеру Никита Панфилов успел сняться в десятках проектов, среди которых как главные роли, так и второстепенные. Вот некоторые из наиболее заметных работ актера в хронологическом порядке:
- "Адъютанты любви" (2005-2006) — Петр Иванович Черкасов
- "Веревка из песка" (2005) — Сундук
- "Путейцы" (2007-2010) — Валерий Фёдоров
- "Братаны" (2008-2010) — Алексей Евгеньевич Шмелёв ("Шмель")
- "Анжелика" (2010) — Паша, музыкант
- "Духless" (2012) — Михаил (Миша "Вуду")
- "Стройка" (2013) — Грановский
- "Точка взрыва" (2013) — Алексей Романов ("Малыш"), террорист
- "Вычислитель" (2014) — Матиас
- "Сладкая жизнь" (2014-2016) — Игорь
- "Мажор" (2014-2016) — Станислав Анатольевич Агапов
- "Как я стал русским" (2015) — Олег, бывший парень Ани
- "Пес" (2015-2021) — Максим Максимов
- "30 свиданий" (2015) — Олег
- "Молот" (2016) — "Солдат", бандит
- "Салют-7" (2017) — Игорь Зайцев, космонавт
- "Победители" (2017) — Николай Иванович Андронов, присяжный поверенный
- "Пуля" (2018) — Кирилл Иванович Романов
- "Расплата" (2018) — Андрей Андреевич Морозов
- "Презумпция невиновности" (2018) — Денис Викторович Глебов, майор полиции
- "Лихач" (2020) — Сергей Викторович Сотников
- "Грозный" (2020) — Иван Петрович Фёдоров-Челяднин, боярин
- "Акушер" (2023) — Глеб Валерьевич Каверин
- "Лепила" (2024) — Сергей Рашидов
- "Положение вещей" (2024) — Вадим
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