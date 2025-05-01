Вучич рискнул поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы

Президент Сербии Александр Вучич пообещал посетить Москву 9 Мая, несмотря на угрозы санкций со стороны ЕС. От отметил, что эта тема вызывает бурную реакцию в Европе.
«Я сказал президенту РФ Владимиру Путину, что приеду в Россию 9 Мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — передает слова Вучича газета «Вечерне новости». Он отметил, что обсуждение его визита стало более значимым, чем проблемы с конфликтом на Украине и энергетическими перебоями в Европе.
Вучич подчеркнул, что ни угрозы, ни другие актуальные вопросы не помешают ему выполнить обещание. Он также заверил, что Сербия продолжит придерживаться европейского курса, даже если его визит повлечет за собой санкции.
Европейская комиссия (ЕК) 30 апреля предупредила Александра Вучича о возможных негативных последствиях его визита в Москву на празднование 9 мая для евроинтеграции страны. Представитель ЕК Гийом Мерсье отметил, что участие Вучича в военном параде может негативно сказаться на усилиях по вхождению Сербии в Европейский Союз и затруднить переговоры по реформам.
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