Мошенники убедили профессора МГУ продать две квартиры в Москве за 24 миллиона

Мошенники убедили профессора МГУ продать две квартиры в Москве. Об этом сообщила дочь пострадавшего, заподозрив мошенничество, когда ей позвонил риелтора и сообщил о продаже квартир.
«Мужчина продал две квартиры в Москве и не выходит на связь, а ей стали звонить риелторы, утверждающие, что жилплощадь пора передать новым собственникам», — передает слова девушки Baza. Дочь профессора опасается, что ее отца обманули мошенники. По данным Единого государственного реестра недвижимости, жилье действительно перешло новым владельцам, хотя сам профессор утверждает, что сделок не совершал.
Женщина оценила ущерб в 22–24 млн рублей, предположив, что злоумышленники также могли похитить десятки миллионов с его счетов. Она обратилась к адвокату Константину Ерохину, который подал заявление в столичное УВД.
Летом 2024 года жертвой мошенников стала артистка Лариса Долина, в результате чего ее квартира оказалась под арестом. Певица пояснила, что певица согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение, а злоумышленники убедили ее продать жилье в центре Москвы и перевести средства на подконтрольные им счета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.