Россиянка, купившая квартиру Долиной, обжаловала в суде ее передачу певице

В хамовнический суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о признании незаконной сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в материалах суда.
Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры Долиной, приводит РИА Новости материалы дела. Ранее суд удовлетворил иск артистки к Лурье и прекратил ее право собственности на спорное имущество прекращено, признав его за Долиной. В удовлетворении требований Лурье о выселении певицы отказано.
Летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников. На ее квартиру был наложен арест. По словам артистки, она пошла на сделку, так как была введена в заблуждение. Злоумышленники развели певицу на продажу квартиры в центре Москвы и убедили ее перевести деньги на якобы безопасные счета. Долина передала свои средства курьеру.
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