Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц завершил свои обязанности на своем посту. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Уолтц, ранее конгрессмен от Флориды и награжденный зеленым беретом, оказался в центре скандала после утечки, связанной с групповым чатом, где обсуждались военные планы против йеменских террористов.
В апреле он признал свою ответственность за добавление журналиста в чат. В Белом доме отказались комментировать увольнения, но Трамп на встрече с министром говорил о необходимости увольнять тех, кто не справляется с работой или может быть лоялен другим. В начале апреля несколько сотрудников Совета безопасности уже были уволены после утечки информации о военных планах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.