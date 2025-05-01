Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности

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Уолтц завершил свои полномочия помощника президента США
Уолтц завершил свои полномочия помощника президента США Фото:

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц завершил свои обязанности на своем посту. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Уолтц, ранее конгрессмен от Флориды и награжденный зеленым беретом, оказался в центре скандала после утечки, связанной с групповым чатом, где обсуждались военные планы против йеменских террористов.

В апреле он признал свою ответственность за добавление журналиста в чат. В Белом доме отказались комментировать увольнения, но Трамп на встрече с министром говорил о необходимости увольнять тех, кто не справляется с работой или может быть лоялен другим. В начале апреля несколько сотрудников Совета безопасности уже были уволены после утечки информации о военных планах.

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц завершил свои обязанности на своем посту. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Уолтц, ранее конгрессмен от Флориды и награжденный зеленым беретом, оказался в центре скандала после утечки, связанной с групповым чатом, где обсуждались военные планы против йеменских террористов. В апреле он признал свою ответственность за добавление журналиста в чат. В Белом доме отказались комментировать увольнения, но Трамп на встрече с министром говорил о необходимости увольнять тех, кто не справляется с работой или может быть лоялен другим. В начале апреля несколько сотрудников Совета безопасности уже были уволены после утечки информации о военных планах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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