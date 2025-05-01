Новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

Новым послом США на Украине назначена Джули Дэвис. Эту информацию подтвердила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
«Посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — передает слова Брюс РИА Новости. Она добавила. что соответствующее решение приняли глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио.
Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее ушла в отставку. Эта информация была подтверждена представителем Госдепартамента, который отметил, что Бринк занимала пост три года — значительный срок в условиях боевых действий.
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