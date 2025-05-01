01 мая 2025

Новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

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Трамп и Рубио определились с новым послом США на Украине
Трамп и Рубио определились с новым послом США на Украине Фото:

Новым послом США на Украине назначена Джули Дэвис. Эту информацию подтвердила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — передает слова Брюс РИА Новости. Она добавила. что соответствующее решение приняли глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее ушла в отставку. Эта информация была подтверждена представителем Госдепартамента, который отметил, что Бринк занимала пост три года — значительный срок в условиях боевых действий.

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Новым послом США на Украине назначена Джули Дэвис. Эту информацию подтвердила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. «Посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — передает слова Брюс РИА Новости. Она добавила. что соответствующее решение приняли глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио. Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее ушла в отставку. Эта информация была подтверждена представителем Госдепартамента, который отметил, что Бринк занимала пост три года — значительный срок в условиях боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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