01 мая 2025
30 апреля 2025

«Как шпроты в банке»: дачники Кургана жалуются на маршрут №46. Фото

Курганцы жалуются на долгое ожидание автобусов во время дачного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники Кургана столкнулись с проблемами на автобусном маршруте №46
Дачники Кургана столкнулись с проблемами на автобусном маршруте №46 Фото:

С наступлением дачного сезона жители Кургана столкнулись с проблемами на автобусном маршруте №46. По словам горожан, интервал ожидания транспорта составляет до 40 минут, а на линию выходит лишь один автобус небольшой вместимости. Об этом сообщается в социальных сетях.

Подписчики сообщают, что в автобусах совсем нет свободного места
Подписчики сообщают, что в автобусах совсем нет свободного места
Фото:

«Сначала ждешь почти час, потом приезжает маленький автобус, в который все не помещаются. Люди стоят как шпроты, двери еле закрываются», — сообщается в группе «45 регион» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что после транспортной реформы маршрут, ранее известный как №26 и следовавший только до Керамзитного, стал курсировать до Глинок. При этом количество и вместимость автобусов, по словам жителей, остались прежними.

Горожане требуют от администрации города обратить внимание на ситуацию и лично оценить условия перевозки. Они предлагают ввести дополнительные рейсы и пустить на маршрут транспорт большей вместимости хотя бы на период дачного сезона. Судя по данным онлайн-сервисов, на маршруте сейчас работает всего один автобус, что вызвало волну негодования у пользователей: «Это издевательство над людьми!» — пишут в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается. 

Проблемы с общественным транспортом в Кургане возникают не впервые: ранее жители Заозерного района жаловались на сбои в движении автобусов и невозможность связаться с транспортным управлением для уточнения информации о маршрутах. Ситуацию усугубляют трудности перевозчиков, связанные с нехваткой водителей и ремонтом новых автобусов, что уже приводило к сокращению числа рейсов и увеличению интервалов ожидания.

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С наступлением дачного сезона жители Кургана столкнулись с проблемами на автобусном маршруте №46. По словам горожан, интервал ожидания транспорта составляет до 40 минут, а на линию выходит лишь один автобус небольшой вместимости. Об этом сообщается в социальных сетях. «Сначала ждешь почти час, потом приезжает маленький автобус, в который все не помещаются. Люди стоят как шпроты, двери еле закрываются», — сообщается в группе «45 регион» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что после транспортной реформы маршрут, ранее известный как №26 и следовавший только до Керамзитного, стал курсировать до Глинок. При этом количество и вместимость автобусов, по словам жителей, остались прежними. Горожане требуют от администрации города обратить внимание на ситуацию и лично оценить условия перевозки. Они предлагают ввести дополнительные рейсы и пустить на маршрут транспорт большей вместимости хотя бы на период дачного сезона. Судя по данным онлайн-сервисов, на маршруте сейчас работает всего один автобус, что вызвало волну негодования у пользователей: «Это издевательство над людьми!» — пишут в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.  Проблемы с общественным транспортом в Кургане возникают не впервые: ранее жители Заозерного района жаловались на сбои в движении автобусов и невозможность связаться с транспортным управлением для уточнения информации о маршрутах. Ситуацию усугубляют трудности перевозчиков, связанные с нехваткой водителей и ремонтом новых автобусов, что уже приводило к сокращению числа рейсов и увеличению интервалов ожидания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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