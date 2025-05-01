С наступлением дачного сезона жители Кургана столкнулись с проблемами на автобусном маршруте №46. По словам горожан, интервал ожидания транспорта составляет до 40 минут, а на линию выходит лишь один автобус небольшой вместимости. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Сначала ждешь почти час, потом приезжает маленький автобус, в который все не помещаются. Люди стоят как шпроты, двери еле закрываются», — сообщается в группе «45 регион» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что после транспортной реформы маршрут, ранее известный как №26 и следовавший только до Керамзитного, стал курсировать до Глинок. При этом количество и вместимость автобусов, по словам жителей, остались прежними.
Горожане требуют от администрации города обратить внимание на ситуацию и лично оценить условия перевозки. Они предлагают ввести дополнительные рейсы и пустить на маршрут транспорт большей вместимости хотя бы на период дачного сезона. Судя по данным онлайн-сервисов, на маршруте сейчас работает всего один автобус, что вызвало волну негодования у пользователей: «Это издевательство над людьми!» — пишут в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Проблемы с общественным транспортом в Кургане возникают не впервые: ранее жители Заозерного района жаловались на сбои в движении автобусов и невозможность связаться с транспортным управлением для уточнения информации о маршрутах. Ситуацию усугубляют трудности перевозчиков, связанные с нехваткой водителей и ремонтом новых автобусов, что уже приводило к сокращению числа рейсов и увеличению интервалов ожидания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».