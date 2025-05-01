Депутат Рады Устинова: США поставили Украине устаревшие ЗРК Stinger

Украина получила от США устаревшие ЗРК Stinger с истекшим сроком эксплуатации. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова.
«США передали нам десятилетний запас Stinger, но все они старые. Каждые пять лет в Штатах выпускают новые модели, к которым не подходят ракеты от предыдущих версий», — пояснила нардеп Устинова, чьи слова приводит украинское издание «Страна».
Ранее сайт The War Zone сообщал, что в США истребители F-16, лишенные двигателей и радарных систем, извлекаются из мест утилизации. Их планируют использовать для обеспечения технической поддержки парка боевых F-16, поставленных ранее европейскими союзниками.
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