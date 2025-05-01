01 мая 2025

Депутат Рады Устинова: США поставили Украине устаревшие ЗРК Stinger

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США поставили ВСУ запас Stinger на 10 лет, но они старые
США поставили ВСУ запас Stinger на 10 лет, но они старые Фото:

Украина получила от США устаревшие ЗРК Stinger с истекшим сроком эксплуатации. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова.

«США передали нам десятилетний запас Stinger, но все они старые. Каждые пять лет в Штатах выпускают новые модели, к которым не подходят ракеты от предыдущих версий», — пояснила нардеп Устинова, чьи слова приводит украинское издание «Страна».

Ранее сайт The War Zone сообщал, что в США истребители F-16, лишенные двигателей и радарных систем, извлекаются из мест утилизации. Их планируют использовать для обеспечения технической поддержки парка боевых F-16, поставленных ранее европейскими союзниками.

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Украина получила от США устаревшие ЗРК Stinger с истекшим сроком эксплуатации. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова. «США передали нам десятилетний запас Stinger, но все они старые. Каждые пять лет в Штатах выпускают новые модели, к которым не подходят ракеты от предыдущих версий», — пояснила нардеп Устинова, чьи слова приводит украинское издание «Страна». Ранее сайт The War Zone сообщал, что в США истребители F-16, лишенные двигателей и радарных систем, извлекаются из мест утилизации. Их планируют использовать для обеспечения технической поддержки парка боевых F-16, поставленных ранее европейскими союзниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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