01 мая 2025

Из-за кота, покусавшего хозяйку, ввели карантин: бешенство разбушевалось под Чайковским

В селе под Чайковским ввели карантин из-за кота, который укусил хозяйку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оказалось, что животное заражено бешенством (архивное фото)
Оказалось, что животное заражено бешенством (архивное фото) Фото:

В Прикамье на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного нашли бешенство, а пострадавшую отправили на лечение, сообщила мэрия Чайковского округа.

«Установлено, что кот заражен бешенством. На территории населенного пункта (очага обнаружения) введен карантин, проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ситуация находится под контролем госветеринарной инспекции Пермского края», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сразу несколько случаев заражения бешенством выявили в деревне Чумна. Отсюда до Альняша всего несколько десятков километров. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в муниципалитете. Ответ ожидается.

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В Прикамье на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного нашли бешенство, а пострадавшую отправили на лечение, сообщила мэрия Чайковского округа. «Установлено, что кот заражен бешенством. На территории населенного пункта (очага обнаружения) введен карантин, проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ситуация находится под контролем госветеринарной инспекции Пермского края», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сразу несколько случаев заражения бешенством выявили в деревне Чумна. Отсюда до Альняша всего несколько десятков километров. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в муниципалитете. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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