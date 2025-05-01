Из-за кота, покусавшего хозяйку, ввели карантин: бешенство разбушевалось под Чайковским

В Прикамье на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного нашли бешенство, а пострадавшую отправили на лечение, сообщила мэрия Чайковского округа.
«Установлено, что кот заражен бешенством. На территории населенного пункта (очага обнаружения) введен карантин, проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ситуация находится под контролем госветеринарной инспекции Пермского края», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сразу несколько случаев заражения бешенством выявили в деревне Чумна. Отсюда до Альняша всего несколько десятков километров. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в муниципалитете. Ответ ожидается.
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