01 мая 2025

Рогов сообщил о 28 взрывах и стрельбе в Запорожье

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В городе была слышна интенсивная стрельба
В городе была слышна интенсивная стрельба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в городе также была слышна интенсивная стрельба.

«В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские военные пытались сбить дроны, которые направлялись к своим целям — объектам, используемым Вооруженными силами Украины для ведения боевых действий. Он уточнил, что удары наносились по инфраструктуре, задействованной ВСУ.

Артиллерийские подразделения ВСУ ранее нанесли пять ударов по центральной части города Каменка-Днепровская, расположенного в Запорожской области. По предварительным данным, в результате обстрела имеются погибшие, о чем проинформировали в администрации Васильевского района. Напомним, ранее, 23 апреля, украинские военные уже осуществляли атаку на этот населенный пункт с применением беспилотных летательных аппаратов. Тогда удары пришлись по жилым зданиям.

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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в городе также была слышна интенсивная стрельба. «В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские военные пытались сбить дроны, которые направлялись к своим целям — объектам, используемым Вооруженными силами Украины для ведения боевых действий. Он уточнил, что удары наносились по инфраструктуре, задействованной ВСУ. Артиллерийские подразделения ВСУ ранее нанесли пять ударов по центральной части города Каменка-Днепровская, расположенного в Запорожской области. По предварительным данным, в результате обстрела имеются погибшие, о чем проинформировали в администрации Васильевского района. Напомним, ранее, 23 апреля, украинские военные уже осуществляли атаку на этот населенный пункт с применением беспилотных летательных аппаратов. Тогда удары пришлись по жилым зданиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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