ВСУ нанесли пять артударов по городу в Запорожье, есть погибшие

После ударов ВСУ в Запорожской области, вероятно, есть погибшие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская артиллерия пять раз ударила по центру города Каменка-Днепровская (Запорожская область). По предварительной информации, есть погибшие, об этом сообщили в администрации Васильевского района.
«ВСУ нанесли пять артударов по центру Каменки-Днепровской», — пишет ТАСС со ссылкой на администрацию округа. Отмечается, что, по предварительной информации, есть погибшие.
Ранее, 23 апреля, ВСУ уже били дронами по этому городу. Удары пришлись на жилые дома.
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