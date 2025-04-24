ВСУ нанесли пять артударов по городу в Запорожье, есть погибшие

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После ударов ВСУ в Запорожской области, вероятно, есть погибшие
После ударов ВСУ в Запорожской области, вероятно, есть погибшие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская артиллерия пять раз ударила по центру города Каменка-Днепровская (Запорожская область). По предварительной информации, есть погибшие, об этом сообщили в администрации Васильевского района.

«ВСУ нанесли пять артударов по центру Каменки-Днепровской», — пишет ТАСС со ссылкой на администрацию округа. Отмечается, что, по предварительной информации, есть погибшие.

Ранее, 23 апреля, ВСУ уже били дронами по этому городу. Удары пришлись на жилые дома.

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Украинская артиллерия пять раз ударила по центру города Каменка-Днепровская (Запорожская область). По предварительной информации, есть погибшие, об этом сообщили в администрации Васильевского района. «ВСУ нанесли пять артударов по центру Каменки-Днепровской», — пишет ТАСС со ссылкой на администрацию округа. Отмечается, что, по предварительной информации, есть погибшие. Ранее, 23 апреля, ВСУ уже били дронами по этому городу. Удары пришлись на жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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