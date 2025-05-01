«Договариваемся мяч побросать, просто со школьником»: Niletto рассказал, как тренировался игре в баскетбол

Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) поучаствовал в передаче «MADSHOW» на которой рассказал, как тренировался играть в баскетбол вместе с ребятами из школы. Рэпер поделился историей на YouTube канале «МЕДИА СПОРТ».
«Приходят мальчики, девочки с колонкой на корт. Я приходил к ним и играл с ними в баскетбол. Я со всеми познакомился, с одним договариваемся мяч побросать, просто со школьником. Площадка была возле школы», — сообщил Niletto во время видео. По его словам, из-за совместных игр многие из ребят начали интересоваться баскетболом.
Музыкант отметил, что в будущем планирует появиться в новом сезоне медиа баскетбола. «Я вернусь в следующем сезоне. Очень хочется играть».
Ранее Niletto стал первым звездным артистом, выступившим на новой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, где его пригласили в качестве хэдлайнера на финальную игру женского баскетбольного клуба УГМК против команды «Надежда». Открытие арены для гостей состоялось 10 марта, и она стала домашней площадкой для баскетболисток УГМК и хоккейного клуба «Автомобилист».
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