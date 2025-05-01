01 мая 2025

«Договариваемся мяч побросать, просто со школьником»: Niletto рассказал, как тренировался игре в баскетбол

Niletto поучаствовал в программе «MADSHOW», где обсуждали баскетбол
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер долгое время не играл в баскетбол из-за травмы ноги
Рэпер долгое время не играл в баскетбол из-за травмы ноги Фото:

Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) поучаствовал в передаче «MADSHOW» на которой рассказал, как тренировался играть в баскетбол вместе с ребятами из школы. Рэпер поделился историей на YouTube канале «МЕДИА СПОРТ».

«Приходят мальчики, девочки с колонкой на корт. Я приходил к ним и играл с ними в баскетбол. Я со всеми познакомился, с одним договариваемся мяч побросать, просто со школьником. Площадка была возле школы», — сообщил Niletto во время видео. По его словам, из-за совместных игр многие из ребят начали интересоваться баскетболом.

Музыкант отметил, что в будущем планирует появиться в новом сезоне медиа баскетбола. «Я вернусь в следующем сезоне. Очень хочется играть».

Ранее Niletto стал первым звездным артистом, выступившим на новой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, где его пригласили в качестве хэдлайнера на финальную игру женского баскетбольного клуба УГМК против команды «Надежда». Открытие арены для гостей состоялось 10 марта, и она стала домашней площадкой для баскетболисток УГМК и хоккейного клуба «Автомобилист».

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Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) поучаствовал в передаче «MADSHOW» на которой рассказал, как тренировался играть в баскетбол вместе с ребятами из школы. Рэпер поделился историей на YouTube канале «МЕДИА СПОРТ». «Приходят мальчики, девочки с колонкой на корт. Я приходил к ним и играл с ними в баскетбол. Я со всеми познакомился, с одним договариваемся мяч побросать, просто со школьником. Площадка была возле школы», — сообщил Niletto во время видео. По его словам, из-за совместных игр многие из ребят начали интересоваться баскетболом. Музыкант отметил, что в будущем планирует появиться в новом сезоне медиа баскетбола. «Я вернусь в следующем сезоне. Очень хочется играть». Ранее Niletto стал первым звездным артистом, выступившим на новой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, где его пригласили в качестве хэдлайнера на финальную игру женского баскетбольного клуба УГМК против команды «Надежда». Открытие арены для гостей состоялось 10 марта, и она стала домашней площадкой для баскетболисток УГМК и хоккейного клуба «Автомобилист».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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