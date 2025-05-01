Телеведущий Дмитрий Губерниев в рамках визита в Пермь оценил ход строительства двух крупных спортобъектов. По словам специалистов пресс-службы министерства физкультуры региона, гостю все понравилось.
«Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев вместе с министром физической культуры и спорта Прикамья Татьяной Чесноковой посетил крупнейшие спортивные объекты краевой столицы. Это стадион „Юность“, где идет масштабная реконструкция, и МСК „Энергия“. Он высоко оценил потенциал и масштабы объектов», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». На видео — Губерниев, как и положено на стройке, в каске.
Комментатор был ведущим на ежегодной первомайской легкоатлетической эстафете в прикамской столице. Подробнее о самом событии узнаете из нашего репортажа.
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