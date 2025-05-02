В России взлетят цены на автомобили из-за нового расчета утильсбора

Юрист Воропаев: авто в России могут подорожать на 20-30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Эффект от введения новых правил проявится ближе к осени, уверены эксперты
Эффект от введения новых правил проявится ближе к осени, уверены эксперты Фото:

Вслед за введением в РФ с 1 мая новых правил расчета утилизационного сбора взлетят цены на машины. Удорожание может достигнуть 30%, считает автоюрист Лев Воропаев.

«Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета утильсбора. Стоимость автомобилей из-за этого может вырасти на 20-30%», — цитирует Льва Воропаева агентство «Прайм».

Доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, уверена, что цены значительно подскочат не раньше осени из-за того, что у дилеров на складах имеется приличный запас машин по старым ценам, передает RT. По оценке специалистов, рост цен на авто в стране может достичь 10% к июлю, отмечает телеканал 360.

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Вслед за введением в РФ с 1 мая новых правил расчета утилизационного сбора взлетят цены на машины. Удорожание может достигнуть 30%, считает автоюрист Лев Воропаев. «Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета утильсбора. Стоимость автомобилей из-за этого может вырасти на 20-30%», — цитирует Льва Воропаева агентство «Прайм». Доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, уверена, что цены значительно подскочат не раньше осени из-за того, что у дилеров на складах имеется приличный запас машин по старым ценам, передает RT. По оценке специалистов, рост цен на авто в стране может достичь 10% к июлю, отмечает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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