Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «виртуальных карт»

Мошенники придумали новую схему обмана под видом оформления «виртуальных карт» для доступа к зарубежным сервисам и покупкам за границей. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Немкин. По его словам, злоумышленники предлагают оформить такие карты через Telegram.
«Мошенники выманивают у россиян личные данные и получают доступ к их счетам под видом оформления „виртуальных карт“, которые якобы можно использовать для покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы», — рассказал Немкин РИА Новости. Депутат подчеркнул, что для оформления подобных карт обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. Затем жертве выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе, однако на деле таких карт не существует вовсе.
Немкин уточнил, что часто схема включает подмену интерфейса: пользователю предоставляют доступ к фейковому сайту или приложению, где он видит несуществующий баланс и фиктивные транзакции. На самом деле деньги либо вообще не зачисляются, либо сразу уходят мошенникам. Депутат также предупредил, что участие в подобных схемах может иметь юридические последствия: если человек помогает распространять такие предложения или оформляет карты на других людей, его действия могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении.
Ранее в МВД сообщали о других способах хищения денег и персональных данных россиян — злоумышленники рассылали поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты несуществующих коммунальных долгов, а также предлагали работу в массовках, под предлогом которой оформлялись кредиты на имя жертвы. Эксперты рекомендуют гражданам проявлять бдительность и перепроверять подобные предложения, чтобы избежать финансовых потерь и утечки личной информации.
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