01 мая 2025
30 апреля 2025

Ледоход на Оби за сутки преодолел более 60 километров и почти достиг ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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До границы с ХМАО осталось преодолеть 14 километров
До границы с ХМАО осталось преодолеть 14 километров Фото:

За прошедшие судки ледоход на реке Обь прошел 64 километра. На 2 мая голова ледохода находится в районе деревни Медведево Томской области. По данным МЧС Югры, до границы с округом осталось всего 14 километров.

«Река Обь — голова ледохода находится в районе Медведево Александровского района. До границы ХМАО около 14 км, за сутки — 64 км», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС.

За сутки уровень воды в Оби изменился в отдельных районах от -7 до +60 сантиметров. Уточняется, что на реке Большой Юган в деревне Тайлаково затоплено два приусадебных участка без угрозы жизни населению.

Ранее жители Сургута заметили, что на Оби начались подвижки льда. Об этом в местных пабликах сообщалось 29 апреля.

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За прошедшие судки ледоход на реке Обь прошел 64 километра. На 2 мая голова ледохода находится в районе деревни Медведево Томской области. По данным МЧС Югры, до границы с округом осталось всего 14 километров. «Река Обь — голова ледохода находится в районе Медведево Александровского района. До границы ХМАО около 14 км, за сутки — 64 км», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС. За сутки уровень воды в Оби изменился в отдельных районах от -7 до +60 сантиметров. Уточняется, что на реке Большой Юган в деревне Тайлаково затоплено два приусадебных участка без угрозы жизни населению. Ранее жители Сургута заметили, что на Оби начались подвижки льда. Об этом в местных пабликах сообщалось 29 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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