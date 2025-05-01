Ледоход на Оби за сутки преодолел более 60 километров и почти достиг ХМАО

За прошедшие судки ледоход на реке Обь прошел 64 километра. На 2 мая голова ледохода находится в районе деревни Медведево Томской области. По данным МЧС Югры, до границы с округом осталось всего 14 километров.
«Река Обь — голова ледохода находится в районе Медведево Александровского района. До границы ХМАО около 14 км, за сутки — 64 км», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС.
За сутки уровень воды в Оби изменился в отдельных районах от -7 до +60 сантиметров. Уточняется, что на реке Большой Юган в деревне Тайлаково затоплено два приусадебных участка без угрозы жизни населению.
Ранее жители Сургута заметили, что на Оби начались подвижки льда. Об этом в местных пабликах сообщалось 29 апреля.
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