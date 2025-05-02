Участник событий в Одессе: людей в Доме профсоюзов добивали топорами

В Одессе в ходе событий Евромайдана 2 мая 2014 года сторонники «евромайдана» подожгли здание Дома профсоюзов, где прятались активисты «антимайдана». Однако большинство из них погибло не от пожара, а от того, что их забили топорами и палками, сообщил один из участников этих событий Владислав Долгошей в 11-ю годовщину трагедии.
«Это был четко спланированный план украинской власти, чтобы не допустить русского восстания в Одессе. Акция устрашения. До сих пор неизвестно, сколько всего людей там находилось. „Правосеки“* („Правый сектор“* — прим. URA.RU (признан террористической организацией и запрещен в РФ)) окружили здание. <...> Боевики подожгли центральный вход и заходили с остальных. <...> Большинство людей, пытавшихся спрятаться в Доме профсоюзов, ведь погибли не от удушья, не от огня, а были забиты дубинами и топорами», — заявил Долгошей для «Комсомольской правды».
По официальным данным, на Евромайдане погибло 45 человек и около 200 получили ранения. Однако точных цифр до сих пор не приводится. Владислав Долгошей полагает, что реальное число жертв значительно превышает официальные данные. По его словам, погибшие были не только среди тех, кто находился в Доме профсоюзов, — многих преследовали и убивали уже после Евромайдана.
Кроме того, Долгошей отметил, что в последнее время нередко звучит мнение, что Одесса якобы капитулировала перед националистами и утратила свой уникальный дух. По его словам, подобные обвинения можно сравнить с тем, как если бы в годы Великой Отечественной войны подобное говорили о Ростове-на-Дону, Курске или Белгороде. Мужчина убежден, что сегодня Одесса находится под оккупацией, но город обязательно вернется в состав России.
Ранее еще один очевидец событий Игорь Немодруг рассказал, что по «антимайдановцам» вели снайперский огонь с территории военного объекта. Он отметил, что и сам едва не стал жертвой выстрелов, однако его успел спасти товарищ.
*»Правый сектор» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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