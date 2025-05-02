Военные аналитики: ВСУ готовят высадку десанта в Крыму

Украинская армия сосредотачивает свои усилия для атак на северо-западной части полуострова Крым, а не на крупных городах в регионе. Подобное опасно тем, что противник может готовить плацдарм для высадки своих десантных подразделений на побережье республики. Об этом сообщил военблогер Михаил Звинчук в своем проекте «Рыбарь».
Украинские военные в настоящее время сосредоточены на подавлении потенциала систем ПВО армии России в Крыму. По данным блогера, под удары FPV-дронов и беспилотников, которые действуют в тесной координации, попадают радиолокационные станции, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также зенитные ракетно-пушечные системы российской армии.
«Данная ситуация опасна тем, что таким образом противник готовит плацдарм для возможной десантной операции в Крыму. Берега на западе и северо-западе пологие и удобные для высадки», — подчеркнул военкор в telegram-канале проекта.
Так, по предварительным данным, в планах нанести два удара: вспомогательный — в направлении Межводного и Котовского, основной — в Евпатории и Новоозерного. Также Михаил Звинчук отметил, что не стоит обращать внимания на малое количество бойцов ВСУ в регионе. Основная цель противника — демонстрация своих возможностей и создание хаоса в Крыму. Для подобного, по словам блогера, много ресурсов не требуется.
Ночью с 1 на 2 мая над полуостровом Крым сбили 89 беспилотников армии Украины, пишет RT. В основном их уничтожили над Черным морем, Севастопольской бухтой и в районе мыса Херсонес. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе работали не только системы ПВО, но и средства подавления, передает 360.ru.
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