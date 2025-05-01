01 мая 2025

Мэрия Кургана: запрет на посещение лесов продлен до 28 июня из-за особого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продлили запрет на посещение лесов
В Кургане продлили запрет на посещение лесов Фото:

В Кургане продлен запрет на посещение лесов для граждан и въезд в них транспортных средств до 22 мая. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения действуют в рамках особого противопожарного режима, введенного с 11 апреля и продолжающегося до особого распоряжения. Кроме того, общий запрет на посещение лесов продлен до 28 июня.

В администрации города напомнили, что эти меры не распространяются на общественные места отдыха на водном объекте «Голубые озера» и экопарк «Рябковский». «Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам следует принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров», — говорится в сообщении на сайте администрации Кургана.

За нарушение введенного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В случае наступления тяжелых последствий пожара нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в Курганской области с 12 апреля по 2 мая из-за высокой пожарной опасности, после чего были продлены до 23 мая и дополнительно ужесточены. Запреты распространяются на пребывание граждан в лесах, проведение в них работ и использование открытого огня, а также предусматривают значительные штрафы для нарушителей.

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В Кургане продлен запрет на посещение лесов для граждан и въезд в них транспортных средств до 22 мая. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения действуют в рамках особого противопожарного режима, введенного с 11 апреля и продолжающегося до особого распоряжения. Кроме того, общий запрет на посещение лесов продлен до 28 июня. В администрации города напомнили, что эти меры не распространяются на общественные места отдыха на водном объекте «Голубые озера» и экопарк «Рябковский». «Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам следует принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров», — говорится в сообщении на сайте администрации Кургана. За нарушение введенного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В случае наступления тяжелых последствий пожара нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее аналогичные ограничения уже вводились в Курганской области с 12 апреля по 2 мая из-за высокой пожарной опасности, после чего были продлены до 23 мая и дополнительно ужесточены. Запреты распространяются на пребывание граждан в лесах, проведение в них работ и использование открытого огня, а также предусматривают значительные штрафы для нарушителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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