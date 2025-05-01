01 мая 2025

Семья срочника из Челябинска заявила о давлении при подписании контракта на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень не планировал подписывать контракт
Парень не планировал подписывать контракт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья 20-летнего срочника из Челябинска заявила о моральном давлении на их сына при подписании контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Молодой человек, проходивший службу в Псковской области, был переведен в Чебаркульский гарнизон, где через два часа после прибытия подписал контракт под психологическим давлением, рассказали его родители. 

«Сын рассказывал, что очень агитируют подписать контракт. Но он говорил: „Мама, я держусь, я не соглашаюсь“. А потом он приезжает в часть в Чебаркуле, и через два часа подписывает контракт: как такое возможно?», — цитирует женщину сайт «74.ру».

Семена (имя изменено — прим. URA.RU) якобы вызвали одного в отдельный кабинет, где сержант произвел выстрел из травматического пистолета рядом с ним, а также показывали фото и видео солдат с тяжелыми увечьями и трупов, сопровождая это угрозами аналогичной участи в случае отказа, говорят родители. Все это они описали в заявление в военную прокуратуру. В тот же день Семен написал заявление об отзыве контракт, тем более, что его еще не подписал командир. В документе Семен тоже указал, что контракт был подписан под психологическим давлением и попросил признать документ недействительным.

После инцидента родители попытались встретиться с командованием части. Однако им заявили, что контракт был подписан добровольно. Семья настаивает на проведении проверки обстоятельств подписания документа и ждет официальных ответов от военных ведомств.

В прокуратуре Центрального военного округа ранее заявили, что в Чебаркульском дивизионе устранено нарушение закона в части подписания контрактов срочниками для отправки в зону проведения спецоперации. Контракты были подписаны без желания военнослужащих и оценки их профессиональной пригодности, говорится в представлении прокуратуры. 

Обновлено в 12:08 по уральскому времени: 

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу военной прокуратуры Центрального военного округа. Ответ будет опубликован после получения.

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Семья 20-летнего срочника из Челябинска заявила о моральном давлении на их сына при подписании контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Молодой человек, проходивший службу в Псковской области, был переведен в Чебаркульский гарнизон, где через два часа после прибытия подписал контракт под психологическим давлением, рассказали его родители.  «Сын рассказывал, что очень агитируют подписать контракт. Но он говорил: „Мама, я держусь, я не соглашаюсь“. А потом он приезжает в часть в Чебаркуле, и через два часа подписывает контракт: как такое возможно?», — цитирует женщину сайт «74.ру». Семена (имя изменено — прим. URA.RU) якобы вызвали одного в отдельный кабинет, где сержант произвел выстрел из травматического пистолета рядом с ним, а также показывали фото и видео солдат с тяжелыми увечьями и трупов, сопровождая это угрозами аналогичной участи в случае отказа, говорят родители. Все это они описали в заявление в военную прокуратуру. В тот же день Семен написал заявление об отзыве контракт, тем более, что его еще не подписал командир. В документе Семен тоже указал, что контракт был подписан под психологическим давлением и попросил признать документ недействительным. После инцидента родители попытались встретиться с командованием части. Однако им заявили, что контракт был подписан добровольно. Семья настаивает на проведении проверки обстоятельств подписания документа и ждет официальных ответов от военных ведомств. В прокуратуре Центрального военного округа ранее заявили, что в Чебаркульском дивизионе устранено нарушение закона в части подписания контрактов срочниками для отправки в зону проведения спецоперации. Контракты были подписаны без желания военнослужащих и оценки их профессиональной пригодности, говорится в представлении прокуратуры.  Обновлено в 12:08 по уральскому времени:  Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу военной прокуратуры Центрального военного округа. Ответ будет опубликован после получения.
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