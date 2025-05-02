В Запорожье загорелся локомотиво-ремонтный завод

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Пожар удалось потушить к утру
Пожар удалось потушить к утру Фото:

Локомотиво-ремонтный завод поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги».

Запорожский электровозоремонтный завод загорелся ночью. Пожар удалось потушить к утру, обошлось без пострадавших, сообщили в telegram-канале УЖД. 

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Локомотиво-ремонтный завод поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги». Запорожский электровозоремонтный завод загорелся ночью. Пожар удалось потушить к утру, обошлось без пострадавших, сообщили в telegram-канале УЖД. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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