В Запорожье загорелся локомотиво-ремонтный завод

Пожар удалось потушить к утру
Локомотиво-ремонтный завод поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги».
Запорожский электровозоремонтный завод загорелся ночью. Пожар удалось потушить к утру, обошлось без пострадавших, сообщили в telegram-канале УЖД.
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