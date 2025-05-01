01 мая 2025

Курганская полиция оштрафует 95 нарушителей запрета на продажу алкоголя

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Полицейские нашли 95 нарушений продажи алкоголя в Курганской области
Полицейские нашли 95 нарушений продажи алкоголя в Курганской области Фото:

В Курганской области полиция выявила 95 случаев незаконной продажи алкоголя, несмотря на действующий запрет. Нарушителей ждут административные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введен 1 мая на территории области. «Сотрудниками зауральской полиции совместно с департаментом осуществлялся контроль за соблюдением запрета и ограничений. В ходе работы полицейскими составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении лиц, которые реализовывали алкоголь, несмотря на запрет», — сообщает сайт курганской полиции. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В Кургане полиция составила 58 административных материалов, еще 37 — в иных муниципальных округах региона. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, по телефонам 102 или 112, а также обращаться лично в ближайшие отделы полиции или к нарядам. Такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений в регионе.

Ранее власти Курганской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая, за исключением заведений общественного питания, чтобы снизить уровень правонарушений и поддержать здоровый образ жизни среди населения. Рейды полиции пройдут и во второй день запрета. 

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В Курганской области полиция выявила 95 случаев незаконной продажи алкоголя, несмотря на действующий запрет. Нарушителей ждут административные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введен 1 мая на территории области. «Сотрудниками зауральской полиции совместно с департаментом осуществлялся контроль за соблюдением запрета и ограничений. В ходе работы полицейскими составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении лиц, которые реализовывали алкоголь, несмотря на запрет», — сообщает сайт курганской полиции. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». В Кургане полиция составила 58 административных материалов, еще 37 — в иных муниципальных округах региона. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, по телефонам 102 или 112, а также обращаться лично в ближайшие отделы полиции или к нарядам. Такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений в регионе. Ранее власти Курганской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая, за исключением заведений общественного питания, чтобы снизить уровень правонарушений и поддержать здоровый образ жизни среди населения. Рейды полиции пройдут и во второй день запрета. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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