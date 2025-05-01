Курганская полиция оштрафует 95 нарушителей запрета на продажу алкоголя

В Курганской области полиция выявила 95 случаев незаконной продажи алкоголя, несмотря на действующий запрет. Нарушителей ждут административные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введен 1 мая на территории области. «Сотрудниками зауральской полиции совместно с департаментом осуществлялся контроль за соблюдением запрета и ограничений. В ходе работы полицейскими составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении лиц, которые реализовывали алкоголь, несмотря на запрет», — сообщает сайт курганской полиции. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».
В Кургане полиция составила 58 административных материалов, еще 37 — в иных муниципальных округах региона. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, по телефонам 102 или 112, а также обращаться лично в ближайшие отделы полиции или к нарядам. Такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений в регионе.
Ранее власти Курганской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая, за исключением заведений общественного питания, чтобы снизить уровень правонарушений и поддержать здоровый образ жизни среди населения. Рейды полиции пройдут и во второй день запрета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».