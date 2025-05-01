МЧС предупредило жителей Курганской области о значительном усилении ветра

В Курганской области ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.
«В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра до 17 м/с», — сообщает telegram-канал регионального управления ведомства. Сотрудники ведомства призывают жителей быть особенно осторожными в условиях непогоды и соблюдать меры безопасности, прежде всего, в обращении с огнем.
Также сотрудники МЧС просят убрать с лоджий и балконов уберите предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. На улице не стоит искать укрытия от ветра у стен зданий, под деревьями. В региональном управлении также подчеркнули, что при сильном ветре и осадках возрастает вероятность падения деревьев и обрывов линий электропередачи. Гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, а также по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят обращаться по номеру 112.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».