01 мая 2025

МЧС предупредило жителей Курганской области о значительном усилении ветра

Курганское ГУ МЧС: в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области усилится ветер
В Курганской области усилится ветер Фото:

В Курганской области ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра до 17 м/с», — сообщает telegram-канал регионального управления ведомства. Сотрудники ведомства призывают жителей быть особенно осторожными в условиях непогоды и соблюдать меры безопасности, прежде всего, в обращении с огнем.

Также сотрудники МЧС просят убрать с лоджий и балконов уберите предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. На улице не стоит искать укрытия от ветра у стен зданий, под деревьями. В региональном управлении также подчеркнули, что при сильном ветре и осадках возрастает вероятность падения деревьев и обрывов линий электропередачи. Гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, а также по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят обращаться по номеру 112.

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В Курганской области ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону. «В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра до 17 м/с», — сообщает telegram-канал регионального управления ведомства. Сотрудники ведомства призывают жителей быть особенно осторожными в условиях непогоды и соблюдать меры безопасности, прежде всего, в обращении с огнем. Также сотрудники МЧС просят убрать с лоджий и балконов уберите предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. На улице не стоит искать укрытия от ветра у стен зданий, под деревьями. В региональном управлении также подчеркнули, что при сильном ветре и осадках возрастает вероятность падения деревьев и обрывов линий электропередачи. Гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, а также по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят обращаться по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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