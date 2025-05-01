01 мая 2025

В Тюменской области за сутки по вине горожан произошло десять пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 мая в Тюмени произошло возгорание квартиры в многоэтажке
1 мая в Тюмени произошло возгорание квартиры в многоэтажке Фото:

За сутки в Тюменской области по вине человека произошло десять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано десять техногенных пожаров», — сообщили в МЧС. Возгорание происходило как в местных СНТ, так и в пределах города.

Так пожары 1 мая возникли в СНТ «Тополя» и «Зеленая роща». Также в этот день загорелась квартира в Тюмени на улице Джанбровского. Помимо этого в центре города напротив ЦУМа огнем охватило машину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За сутки в Тюменской области по вине человека произошло десять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано десять техногенных пожаров», — сообщили в МЧС. Возгорание происходило как в местных СНТ, так и в пределах города. Так пожары 1 мая возникли в СНТ «Тополя» и «Зеленая роща». Также в этот день загорелась квартира в Тюмени на улице Джанбровского. Помимо этого в центре города напротив ЦУМа огнем охватило машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...