В Тюменской области за сутки по вине горожан произошло десять пожаров

1 мая в Тюмени произошло возгорание квартиры в многоэтажке
За сутки в Тюменской области по вине человека произошло десять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано десять техногенных пожаров», — сообщили в МЧС. Возгорание происходило как в местных СНТ, так и в пределах города.
Так пожары 1 мая возникли в СНТ «Тополя» и «Зеленая роща». Также в этот день загорелась квартира в Тюмени на улице Джанбровского. Помимо этого в центре города напротив ЦУМа огнем охватило машину.
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